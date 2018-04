Nizozemská korunní princezna Amalia bude studovat v Číně

Amalia je nejstarší dcerou krále Willéma-Alexandra a královny Máximy (46). Coby prvorozená je první v nástupnické linii na nizozemský trůn. Její otec však už v minulosti vyjádřil přání, aby Amalia nejdřív cestovala a studovala v zahraničí. Král přiznal, že i jemu cestování a setkávání s cizími lidmi pomohlo. Podle jeho slov zejména během dospívání a školních let, kdy musel přijmout skutečnost, že jednoho dne vystřídá na trůnu svou matku královnu Beatrix (80).

„Dlouho jsem se nebyl schopný vnitřně ztotožnit s tím, co všechno přeberu od své matky. Chtěl jsem víc poznat sám sebe. Což je důležité a já to pořád říkám i Amalii. Nejdřív prostě musíte dobře znát sami sebe,“ vysvětlil nizozemský král, který má kromě Amalie ještě dvě další dcery, princeznu Alexii (12) a Arianu (10).

„Říkávám, poznejte své vlastní hranice. Běžte všude, dělejte chyby, co nejméně na očích veřejnosti. A to přesně jsem dělal i já. Jezdil jsem na festivaly, party a tak. Prostě jsem hledat své vlastní hranice. A to je dobře, pokud to není na veřejnosti a neděláte ostudu,“ doplnil panovník, který se loni pochlubil netradičním koníčkem (Nizozemský král Willem-Alexander 21 let tajně létal jako druhý pilot).

Korunní princezna Amalia zřejmě vyslyší rad svého otce a odjede studovat do Číny. Podle nizozemských novin De Telegraaf by to mohlo být už brzy. V současnosti princezna studuje na gymnáziu Christelijk Sorghvliet v Haagu. Její nová čínská škola je přitom pobočkou Atlantic College ve Walesu, kde její otec dva roky studoval v 80. letech.

Belgická princezna vycestuje také

Do ciziny půjde studovat také belgická korunní princezna Elisabeth (16). Její rodiče, král Philippe (57) a královna Mathilde (45), pro ni vybrali stejnou školu jako nizozemský král, ovšem s tím rozdílem, že jejich nejstarší dcera bude navštěvovat pobočku UWC Atlantic College v jižním Walesu.

Budoucí belgická královna mluví francouzsky, anglicky a učí se německy. Navštěvuje střední školu v Bruselu, kde se vyučuje v holandštině. Elisabeth má tři sourozence, prince Gabriela (14), prince Emmanuela (12) a princeznu Eleonore (9).