Nixonová ze Sexu ve městě musí odkládat svatbu s přítelkyní

Cynthia Nixonová často demonstruje za právo homosexuálů na uzavření sňatku. Dokonce se kvůli tomu pohádala se svou kolegyní ze Sexu ve měste Sarah Jessicou Parkerovou, která se loni v červnu odmítla podílet na manifestaci gayů a lesbiček v New Yorku.

"Děláme všechno co můžeme, aby se to tu zlegalizovalo a zároveň zvažujeme jiné možnosti," řekla magazínu People Nixonová, která se svou přítelkyní Christine žije od roku 2004.

Žádost o ruku od ní dostala minulý rok. "Být zasnoubená si moc užívám. Nevadí mi, že to trvá dlouho. Líbí se mi hrozně můj prsten, moc ráda se na něj koukám," řekla Nixonová.

Se svou partnerkou vychovává dvě děti, které má z předchozího vztahu s fotografem Dannym Mozesem. Třináctiletá Samantha a sedmiletý Charles Ezekiel říkají Christine Marinoniové "maminko". "Možná mám prostě štěstí, ale cítím, že Christine má s našimi dětmi úžasný vztah. Protože to jsou naše děti," dodala.

Na partnerce miluje prý i její mužnost. "Je to doslova malý chlap s ňadry. Ke spoustě věcí, které na ní miluju, patří i ta její mužnost. Neříkám, že jsem se do ní zamilovala v sexuálně neutrální rovině. Miluju její sexualitu, je to velká část toho, co na ní miluju, ale já to vnímám jako její součást," tvrdí herečka.

A zároveň dodává, že i když žila před Christine s mužem, s orientací problém neměla.

"Nepotřebovala jsem projít comming outem a být lesbička. Jak bych mohla takovou osobnost nechat jen tak jít? Christine by mě za to asi zabila, když to řeknu, ale jednou má dcera prohlásila, že kdyby se to muselo rozhodnout, tak ona by byla typická lesba a já ta žena. Ale když nás poznáte ve vztahu, tak je to přesně naopak," dodala Nixonová s úsměvem během rozhovoru pro časopis Attitude.