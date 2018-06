NINA RICCI - PREMIER JOUR

NÁZEV:

Premier Jour není jen název vůně, ale zároveň i výzva k tomu, abychom se naučili dívat se na věci života znovu jako poprvé: s údivem, okouzlením, s očekáváním - abychom je nenechali zevšednět.

FLAKON:

Premier Jour je vůně skryté, či dobře ovládané vášně a flakon to dokonale vystihuje - síla a jemnost linií,(které jsou přísné a zároveň asymetrické), tvaru,(který budí dojem robustnosti a přitom je žensky zaoblený), zabarvení,(kde jemně broskvový nádech flakonu znamená vášeň a lehounce namodralý odstín uzávěru pak oduševnělost).

SLOŽENÍ:

Premier Jour je harmonické složení květin, světla a vášnivosti. Hlava je velmi živá, plná světla a svěžesti - a to díky žluté mandarince a gardénii "Morning Dew". Srdce je květinové, převládá hrachor, vanilková orchidej a to vše zaobleno do vůně pravého dražé tj mandle, polité bílou cukrovou polevou (a které se například ve francii nabízí hostům při všech významných životních událostech, znamenajících počátek něčeho nového - narození dítěte, křtiny, biřmování, svatba). Základ vůně je smyslný: santálové dřevo z ostrova Sv. Lucie, mošus.