NIL HOMINI CERTUM EST

Asi nechápete proč to sem strkám...,ale ono není od věci se čas od času zamyslet sami nad sebou a nad tím, kam se to vlastně řítíme... Nechám si pro sebe moudrosti o majetku a broučcích s kuličkou, ale jak se tak koukám kolem sebe tak mám takový pocit, že je akorát na čase zakřičet "STOP- lidičkové žijeme jen jednou, tak ať to stojí za to.." . Pojďte si udělat nějakou radost ...

Jenom sami pro sebe, takovou malililinkou radůstku ať je nám v tom sychravém podzimu zase veseleji...