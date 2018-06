"Nikolka vypadá velice dobře, je šikovná, hodně čiperná a nadmíru společenská. Rekonvalescence probíhá výborně a věřím, že to potvrdí také poznatky německých odborníků," tvrdí Nikolčina dětská lékařka Olga Klesnilová z Bojkovic.Třináctiletá Petra Drgová prohlásila o své sestře s úsměvem: "Je to čertík. Je veliká a roste rychle, takže to, co nemocí ztratila, určitě dožene." Podle matky si Nikolka zvykla na časté návštěvy cizích lidí a ráda předvádí, co již zvládne.Na uhrazení nákladů na zdravotnickou kontrolu do Německa se podílí Všeobecná zdravotní pojišťovna a část výloh bude zaplacena ze sbírky občanů, firem a společností. V minulém roce se na kontě Nikolka shromáždilo více než deset miliónů korun.