Buranská o plastice prsou: Měla jsem je dost velká, ale nelíbila se mi

„Prsa jsem měla celkem velká, ale nelíbila se mi. Chtěla jsem se cítit dobře, i když nemám podprsenku. O úpravě jsem snila už delší dobu, ale neměla jsem potřebu o tom komukoli vykládat. Vůbec to nebylo z pracovních důvodů. Mít pevná a krásná prsa jsem chtěla jenom já, kvůli sobě, svému pocitu, takže nic a nikdo mě do toho netlačil, ani přítel,“ řekla modelka.



S přítelem o zákroku docela dlouho mluvili, ale fotbalista jí ho nerozmlouval.

„Řekl mi, že to je moje tělo a mé rozhodnutí. On mě má rád takovou, jaká jsem, i kdybych na sobě měla bůhví co,“ říká Buranská, která se kvůli angažmá fotbalisty přestěhovala do Dánska.

Při jedné z návštěv rodiny v Česku zamířila na kliniku krásy a splnila si dlouhodobý sen. Před operací byla nervózní, jelikož to byla její úplně první operace v životě. Prostudovala si proto různé materiály o narkóze.

„Každý to snáší jinak. Mně tedy nebylo po probuzení úplně nejlíp a hodně mě bolelo celé tělo. To nepopírám, ale za ten výsledek to stálo. Pro krásu se prostě musí něco vytrpět,“ přiznala modelka.

Velikost a tvar nového poprsí řešila přímo s primářem Martinem Molitorem. O kolik čísel si nechala své přednosti zvětšit, neprozradila. Z výsledku je ale nadšená.

Česká Miss Earth 2014 Nikola Buranská a její přítel Filip Novák

„Předčilo to mé očekávání. Ze začátku jsem si sice připadala, že na mně sedí nějaký slon, opravdu to hodně bolelo, ale to prostě tak je při každé operaci. Každopádně nelituji, přes tu bolest bych do toho šla znovu,“ prozradila dva týdny po zákroku.

„Zákazy po operaci jsou jen lehké. Zhruba dva týdny nemůžete zvedat ruce nad hlavu, tahat těžké věci, v mém případě hlavně těžké kufry. Jde o lehký klidový režim. To zapojení do denního života je postupné, ale celkem rychle reálné. Takže teď letím za přítelem do Dánska a pak za pár dní už mě čekají přehlídky v Německu,“ dodala s tím, že na výsledek zákroku se už těší i její přítel.

„S Filipem jsem se neviděla měsíc, takže už se moc na sebe těšíme. Mluvila jsem s ním po telefonu a je plný očekávání. Vlastně vůbec netuší, jak teď moje tělo bude vypadat. Těším se na to, až se mu pochlubím.“