Miss Švantnerová po pauze s fotbalistou: Jak to máme, víme jen my dva

„Nechce se mi vůbec komentovat, proč se stále spolu vídáme. Může to být přátelství mezi námi, ale může to být i vztah. Je to záležitost jen nás dvou. Blízcí přátelé a rodina ví. Čím víc se to řeší, tím to víc ubližuje nám, proto to nehodlám komentovat,“ přiznala modelka.

Dvojice spolu přijela na soustředění Miss Hasička 2015, které se konalo za Prahou v české pevnosti Boyard (v čem návštěvníky prověří, se podívejte zde v našem videu).

„Bohužel se mi stala velmi nepříjemná věc a já píchla. Kuba mě sem pak přivezl,“ prozradila Švantnerová, která neskrývala, že jí pozornost expřítele lichotí. „Jakub je hodnej a máme se rádi, což nezmění ani to, jestli jsme se rozešli,“ dodala.

Společně si pak s fotbalistou vyzkoušeli na soustředění různé disciplíny. Modelce se na soutěži o nejhezčí hasičku jí líbí, že se nehodnotí jen postava a vizáž, ale také odvaha.

„Já osobně obdivuju odvážné lidi a o to víc dobrovolné hasičky. Osobně mám velký strach z ohně. Tak doufám, že mě to díky spojení s projektem holky odnaučí,“ dodala.