Švantnerová oblékla sexy šaty za půl milionu, které hodně odhalovaly

Velmi odvážné šaty vynesla na jeden z nejluxusnějších večírků festivalu, modelka Nikol Švantnerová. Byly celé poseté drahými kameny. Modelka na červeném koberci působila jako mořská panna. Přestože neukázala výstřih, byla ozdobou večera. „Šaty jsou od dua Poner. Když jsem si je zkoušela, tak jsem si nevšimla, že jsou tak průhledné. Původně jsem si pod ně chtěla vzít body, ale nebylo to hezké. Tak jsme horní část více zakryly kamínky,“ popsala šaty, které mají hodnotu jako luxusní vůz.

Modelky si často nechávají šaty od návrhářů šít a často je dokonce vymýšlí. Česká Miss 2015 však byla oslovena od sourozenců Ponerových, aby jejich šaty vynesla na prestižní událost. „Vůbec to nebyl můj nápad. Napadlo to návrháře, čehož si nesmírně vážím. Myslím, že nikdy nic dražšího mít na sobě nebudu. A opravdu se v nich cítím jako hvězda na obloze,“ s nadšením přiznala modelka, která šaty doplnila jen malým psaníčkem.

A jak dlouho jí trvala příprava make-upu? „V rukou mě měla úžasná vizážistka Michaela Ohemová, která mě líčí na každou příležitost. Make-up byl asi za půl hodinky, vlasy byly trošku náročnější. Ona prostě ví, co mi sluší, a proto je to asi i celkem rychle hotové a má to úžasný efekt,“ dodala.

Bývalá královna krásy měla s sebou sice další oblečení, ale využila asi jen polovinu outfitů. „Sebou jsem měla asi tři větší róby a potom plné kufry nějakého oblečení. Využilo se jen něco, ale je to do zásoby kvůli počasí,“ přiznala Nikola, kterou na festival doprovázela kamarádka.

Nikol Švantnerová s přítelem v Egyptě

„Jsem tu spíše pracovně. Natáčíme reportáže pro jednu módní televizi, takže jsem tu bez přítele. Jsem tu jen na tři dny, což je myslím dostačující a už se zase těším za svým partnerem,“ dodala.

A jak to má modelka vlastně s muži? „Stále mám jednoho jediného a doufám, že to tak už zůstane. Patrik je úžasný. Před létem jsme byli společně na dovolené v Egyptě, protože jsme museli využít fotbalovou pauzu. Musím říct, že mě to tam moc okouzlilo, ráda bych se tam ještě vrátila,“ dodala Nikol Švantnerová, která s fotbalovým obráncem FK Viktoria Žižkov Patrikem Dresslerem randí od loňského června.