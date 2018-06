Chci žít normální život, ale bohužel jsem známější, říká Švantnerová

Modelka toho má s fotbalem hodně společného. Vedle toho, že si partnery vybírá mezi fotbalisty, je její otec fotbalový trenér a bratr také hraje fotbal. Nikol proto zná i pravidla, což mnohým hráčům může imponovat.

Jakub Hora, se kterým se modelka rozešla v zimě, byl jejím nejdelším vztahem, přestože se poslední dobou často rozcházeli a pak zase dávali dohromady. „Jakub je skvělý kluk, ale my jsme už měli vztah přechozený. Žili jsme spíše jako sourozenci,“ přiznala Švantnerová.

Modelka má pro fotbalisty zřejmě opravdu slabost. Nového partnera Patrika Dresslera, který hraje za Teplice, vzala i na filmový festival do Karlových Varů. „Všechno je v začátcích, já bych to nerada víc komentovala. Proto bych neříkala, že je to můj přítel, jak si to samozřejmě všichni hned začali myslet. Spíš se poznáváme, zatím je to takový kamarád,“ nechtěla brunetka přímo potvrdit svůj nový vztah.

Vzhledem ke zkušenostem s předchozími vztahy, začala partnery trošku tajit. „Chci žít normální život. Jsem ale známější a bohužel to nejde utajit. S tím se nedá nic dělat. Snažím se být trošku nenápadná, abych měla pro svůj případný vztah trošku klid,“ přiznala.

Ještě před současným partnerem, krátce po rozchodu s Horou, randila se záložníkem Ondřejem Vaňkem, který působí v ruské Ufě. „Ono to vlastně dřív skončilo, než to úplně začalo. Zůstali jsme kamarádi a rozhodně mi to dalo dalšího člověka do mého života. Ale vztah na dálku, to rozhodně není nic pro mě,“ říká.

A čím dokáže modelka podle svých slov hráče překvapit kromě znalostí fotbalu? „Na začátku mě mají za takovou princeznu, ale když mě poznají, asi nestačí valit oči. Šaty totiž nesnáším. Umím vařit, a to dost dobře, nebo miluju hraní na PlayStation. Jsem spíš kluk než princezna,“ dodala.