Miss Švantnerová předvedla tělo plné modřin. Přítel mě nebije, říká

„Měla jsem problémy se žebry, obratlem a pohnutou krční páteř. Mám prášky na bolest, strašně mě to bolí,“ prozradila Nikol Švantnerová.

Její přítel, fotbalista Jakub Hora, se bránil, že za modřiny rozhodně nemůže on.„Žádná Itálie u nás doma není. Možná spíš, že Nikča bije mě. Monokl už zmizel. Ale ne, u nás je to v pohodě,“ prohlásil.

Česká Miss 2015 se ošklivě zranila několik kilometrů před cílem na závodech horských kol. Nešťastně zabrzdila a přelétla přes řídítka přímo na kameny. Už druhý den po návratu z nemocnice byla na benefiční akci a v úterý ji čekala přehlídka plavek.

„Doufám, že mám dobrou pojistku a něco z toho vymáčknu. Alespoň každý uvidí, že nejsem žádná hysterka a že to všechno zvládnu,“ míní letošní královna krásy.

Nikol Švantnerová není jediná modelka, která se i přes zranění snaží dodržet své závazky. S nateklým kotníkem vyrazila na molo ve vysokých podpatcích i Česká Miss World 2013 Lucie Kovandová.

„Štípla mě včela. Trápí mě to už čtyři dny. Je to lepší, ale pořád je to nateklé,“ dodala Kovandová, která pořád musí vyvracet fámy ohledně aférky s Jaromírem Jágrem, u něhož přespala. Lucii na akci doprovázel přítel.