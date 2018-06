MÓDNÍ POLICIE: Švantnerová zbytečně ladí barvy, Asterová má styl

Bývalá modelka Kateřina Kornová

„Perfektní brýle, trendy délka kalhot i sako, jež umocňuje s námořnickým trikem trendovost pánských prvků, a perfektní pastelové mokasíny. Když už vám není dvacet, neznamená to, že nemáte šanci vypadat k světu, dámy,“ říká stylista.

Česká Miss 2015 Nikol Švantnerová

„Nová královna krásy se snaží nedělat ostudu a zatím to jde, až na ty začátečnické chyby. Urputná snaha ladit boty s kabelkou a ve finále i se rtěnkou, byť jsou to krásné kousky, je přežitek, kterého je třeba se zbavit. A to nejen u Miss, ale i u tří čtvrtin populace,“ míní Macháček.

Herečka Jitka Asterová

„Tohle mě baví. Pro někoho možná hastroš, pro mě ženská, co má svůj styl. Drží trend v podobě bílé, k tomu cool metalické sandály, barevný akcent v podobě náramku. Ideální letní look na městský život. Jen brýle by chtěly refresh,“ doporučuje stylista.