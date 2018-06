Dítě s přítelem plánujeme od první chvíle, říká Nikol Švantnerová

„Jsme spolu tři roky. Pro někoho je to dlouhá doba, někdo zase říká, že je to zatím v začátcích. Ale pro mě je to určitě nejdelší vztah. A že by to bylo vážné? No vážné je to od první chvíle,“ sdělila Nikol v rozhovoru pro iDNES.cz.



S Jakubem to prý rozhodně nebyla láska na první pohled. Zpočátku by ji ani nenapadlo, že se jednou dají dohromady, byť už po prvním setkání jí byl velmi sympatický. „Když jsem ho potkala, tak by mě vůbec nenapadlo, že do něj někdy budu zamilovaná, když budu upřímná,“ smála se modelka.

V jejich vztahu už proběhla i menší krize. Na nějaký čas se od sebe odloučili a museli si ujasnit, zda ve vztahu vůbec chtějí pokračovat dál. „Jen jsme se potřebovali oba dva uklidnit. Takže nám to pomohlo a hlavně mně. Vypnout, přestat řešit ostatní, uvědomit si, že je to opravdu jen mezi námi a nejdůležitější je důvěra. Pokud si navzájem budeme věřit, tak je úplně jedno, co se kde píše nebo říká,“ myslí si Nikol.

Po třech letech vztahu se nabízí otázka, zda spolu neplánují rodinu třeba jako modelka Tereza Chlebovská. Ale jak to tak vypadá, u Nikol si na miminko ještě počkáme.

Nikol Švantnerová

„Těhotná bych ještě být nechtěla. Samozřejmě my to plánujeme od první chvíle. Máme už i domluvená jména. V tomhle jsme docela blázni. Ale ještě nechci. Jsme oba dva mladí a myslím si, že na to oba máme ještě čas. Já jsem vždycky říkala, že chci dítě v pětadvaceti. Ale čím víc se té pětadvacítce blížím, tak tím víc to oddaluji. Takže já říkám, že možná za tři čtyři roky,“ svěřila se.

„Chci dvě děti. Holku a kluka. Chci, aby holka byla starší, přesně jako já jsem to měla s bráchou. Ale to se prostě nedá naplánovat. Pro mě jsou ale dvě děti maximum,“ dodala.