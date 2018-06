Nikol Štíbrovou zdobí čerstvý prsten. Je zásnubní?

"Štíbrová se zasnoubila!", znělo hotelem Paříž, kde se právě křtilo album Slepá láska Best of ORM. To je kompilací toho nejlepšího z tvorby dua ORM zarámované slavnými tématy z televizního seriálu Pojišťovna štěstí.

Že se jedná o prsten zásnubní, ale herečka popírá. "Dostala jsem ho ke čtvrtečním jednadvacátým narozeninám," tvrdí. Na tajemného přítele nechce prozradit ani jméno. "Je takové zvláštní a neobvyklé... Ne, neřeknu ho. On je totiž cizinec," vypadlo z ní nakonec.



Jako takový zřejmě ani nesleduje oblíbený seriál Novy, v němž jeho půvabná přítelkyně září již čtvrtý rok a jehož třetí řada startuje v pondělí 8. října. Snad jako cizinec chápe mentalitu Čechů i to, že její kolegové ze seriálu jsou pro ni druhou rodinou. "Atmosféra při natáčení je lepší a lepší, taková přátelská, až bych řekla skoro rodinná, na place mám spoustu známých a kamarádů. Vlastně se dá říct, že natáčení beru jako formu relaxu," vyznává se Štíbrová.



Vedle stálic seriálu Kateřiny Brožové či Aleny Antalové se v seriálu objeví i několik nových tváří, například Jana Švandová, Martina Válková, Pavel Rímský či Kamila Špráchalová.