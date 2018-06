Nikol Štíbrová začala zpívat. A už pracuje na albu

Markéta Pokorná hraje v Pojišťovně štěstí sekretářku Jiřinku a s Nikol Štíbrovou se v posledním půlroce hodně spřátelily. "Markéta zpívá už dlouho, vystudovala hudebně dramatický obor, zpívala v muzikálu Mise, tři roky účinkovala v Ta Fantastice. Je i skvělá vokalistka," pěje Nikol chválu na svou kamarádku.

Drobná blondýnka zároveň přiznává, že ona sama se zpěvem žádné zkušenosti nemá. "Jen mám ráda muziku a ráda zpívám. Takže točíme CD, chystáme klip a chceme začít vystupovat," plánuje. "Zatím jsou všechny písničky naše vlastní ve stylu latina a R´n´B. Snad se to bude lidem líbit," doufá.

Milence netajím

Nikol si v poslední době hodně chrání své soukromí a nechce veřejnosti prozradit, kdo je její láskou. "Svého přítele úzkostlivě netajím, jen nevidím důvod bavit se o osobních věcech," říká stroze. "Párkrát jsem to udělala a nevyplatilo se mi to," pokračuje. "Někde se psalo, že to není Čech, to jediné bych chtěla vyvrátit. Nikdy jsem nic takového neřekla," dodává.

Škola a zase škola…

Nikol studuje druhým rokem Vysokou školu veřejné správy a mezinárodních vztahů. "Je to o politologii, právu, jazycích, dějinách, ale i o psychologii a sociologii. Mám pocit, že mi to dá do života určitý všeobecný rozhled a uplatnění si můžu hledat leckde," říká.

"Nemyslím si, že by mě mohly mé herecké výkony uživit, na to si opravdu nevěřím," vysvětluje důvod, proč místo zmiňované školy nešla na DAMU. A jaká je Nikol studentka? "Dělám, co můžu. Učím se, pokud mám chuť a čas, ale když udělám zkoušku za tři, rozhodně se nekácím."