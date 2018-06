Nikol Štíbrová svou novou lásku nechce zakřiknout

Jmenuje se Martin, je o rok starší než dvacetiletá Nikol a splňuje všechny představy o jejím vysněném partnerovi. Je inteligentní, vtipný, je to sportovní typ a má prý krásné uhrančivé oči. „Není to nikdo známý, je to prostě normální kluk. Náš vztah je zatím super,“ říká Štíbrová.

Začínající vztah nechce zakřiknout, a tak o něm ani nechce příliš dlouze mluvit. Že jde o vážnější známost, naznačuje fakt, že Martina již představila svým rodičům v Rakovníku a už také absolvovala návštěvu u jeho rodičů. „Zdá se, že nemají nic proti,“ tvrdí.

Lásku má v životě i v seriálu

Říjnem začalo mladé herečce natáčení třetí řady seriálu Pojišťovna štěstí. Její role je podle ní charakterově mnohem zajímavější už v druhé řadě seriálu, který se právě v televizi rozběhl. „Mám trochu větší roli a v trojce budu prý mít ještě větší. Budu mít lásku a samozřejmě i problémy s láskou. Řekla bych, že je tam tentokrát hodně akce.“

„Myslím, že diváci budou spokojení, pokud si nás vůbec pustí, protože seriálů je teď hrozně moc a výběr je asi poměrně těžký. Sama se dívám občas na Ordinaci v růžové zahradě, na Trosečníka i na SuperStar, ta mě dost baví,“ směje se představitelka seriálové Karolíny Krausové.

Do soutěže Česko hledá SuperStar by se ale prý nikdy nepřihlásila. „Nezpívám sice zase tak falešně, ale takový hlas, který by v této soutěži uspěl, nemám. A hlavně jsem trémista, nezazpívala bych ani notu,“ říká. O povolání zpěvačky však ještě donedávna snila. „Vím, že na tom se zpěvem nejsem tak dobře, abych se mu mohla věnovat. S herectvím je to o trošku lepší,“ říká s úsměvem.

Herectví je nejisté povolání

Přesto však herectví studovat nechce, je to podle ní velmi nejisté povolání. „Bojím se něco takového studovat, protože bych nevěděla, co dělat potom. Raději vystuduji něco pořádného, abych se pak případně mohla věnovat něčemu jinému,“ prohlašuje herečka a své představy také naplňuje. Od letošního října totiž studuje mezinárodní vztahy se specializací na diplomacii na vysoké škole v Praze, kam se kvůli tomu přesunula z Rakovníka.

„Škola je úžasná, zatím mě moc baví, tak doufám, že to takhle bude pokračovat. Kolektiv je taky výborný, já se navíc docela dobře seznamuju, tak nemám problém si najít nějaké nové kamarády,“ vypráví. „Nemusím se uchytit, ale pořád si myslím, že je to lepší než herectví. Na to člověk buď talent má, nebo ne. Na škole už ho toho moc nenaučí. Tedy aspoň myslím,“ dodává herečka, která by jednou ráda byla diplomatkou v jedné ze svých oblíbených zemí, v Itálii nebo Francii.