Nikol Štíbrová se svlékla pro Playboy. A zadarmo

Když ji z redakce časopisu oslovili, hned upozorňovala, že se svlékat nebude. Nakonec se svlékla, i když na fotce není vidět z jejího sexy těla nic, co by ji mohlo uvést do rozpaků.

"Nejsem typ, který by se chtěl odhalovat, natož exhibicionista, dál bych nezašla. Možná by mě tam ani nechtěli, jsou tam opravdu pěkný holky," říká Štíbrová.

Při focení se styděla, ale domluva s fotografem byla jasná: nebude nic vidět. "Dohodli jsme se, že to bude zkrátka hezká fotka k rozhovoru. A myslím, že se docela povedla. Jen jsem slyšela, že jsem za ni dostala zaplaceno, tak to vyvracím. Je to normální fotka k rozhovoru, jen přizpůsobená stylu pánského časopisu a nic se za ni neplatí," uvádí Štíbrová na pravou míru dohady kolem honoráře za snímek inspirovaný filmem Americká krása.

Na party chyběla

Na první letošní party Playboye, kde byla největší hvězdou playmate únorového čísla Dominika Mesárošová, modelka Petra Minářová, nebo zpěvačka Heidi Janků, Štíbrová chyběla. "Byla jsem na horách," vysvětluje. Poslední dobou se ale večírkům stejně vyhýbá. "Nechodím moc na akce, přestaly mě bavit. Začala jsem se stranit, mám ráda svoje soukromí," přiznává.

Kromě natáčení seriálu Novy má právě zkouškové období. Čtyři zkoušky má úspěšně za sebou, pět před sebou. A ze které má největší vítr? "Asi z evropské ekonomické integrace," uzavírá studentka oboru mezinárodní vztahy na Metropolitní univerzitě Praha.