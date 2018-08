Nikol Štíbrová se rozešla s přítelem a otcem svého syna

„Ano, je to tak,“ potvrdila pro iDNES.cz Nikol Štíbrová rozchod.

Bývalá herečka a šéfka internetové televize s ředitelem digitální reklamy na Nově nežila už několik měsíců. Rozešli se ovšem v dobrém i s ohledem na společného potomka.

„Dál ale zůstáváme rodina, žádná dramata se nekonají. Bydlíme kousek od sebe, vidíme se téměř denně a dál fungujeme jako rodiče našeho syna,“ cituje Štíbrovou Blesk.

Nikol Štíbrová a Martin Kyncl se zasnoubili na podzim 2016 na dovolené v Thajsku. Loni se jim narodil syn a ještě před pár měsíci bývalá herečka mluvila o plánech na svatbu.

„Já jsem si myslela, že to naplánujeme nějak teď na jaro nebo na léto, ale já vůbec nemám kapacitu, energii ani čas. To bych to na někoho musela hodit, aby to zařídil a naplánoval. Ale nevím na koho, jestli na Verču nebo na Martinu, nebo na tchána? Až přestane hlídat, že by začal? Asi ne, asi to ještě necháme. Až bude čas a energie,“ řekla v listopadu 2017.