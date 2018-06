Nikol Štíbrová podlehla italskému flirtu, při studiích se zamilovala

"Mám kamaráda," říká herečka Nikol Štíbrová o svém partnerovi, který ji coby klasický italský "flirtař" doslova okouzlil. "Má hodně předností, nenudím se s ním," přiznává záhy se smíchem.

Mladé studentce vyhovuje italská otevřenost i pomalejší tempo. Neméně je jí příjemné, že se za ní muži otáčejí prakticky na každém kroku. "Blonďaté vlasy dělají hodně, ale Italové jsou od povahy flirtéři, takže vztah k ženám mají velmi pozitivní, je to příjemné. Když už se za mnou někdo otočil v Česku, tak spíš proto, že jsem jim byla odněkud povědomá, v Itálii jsem za to radši," líčí.

V Česku se objevila jen na skok kvůli oslavě maminčiných padesátých narozenin. A nenechala si ujít ani příležitost vyrazit si do společnosti, konkrétně na party MTV, na níž nechyběli ani její přátelé a kolegové, které díky Pojišťovně štěstí poznala. "Je vždycky příjemné se vrátit domů, ale v Itálii jsem od srpna a začínám se cítit doma právě tam," vysvětluje Nikol.

Na jihu Evropy si vybrala studium politických věd. Nyní je v druhém semestru a výuka je o to těžší, že ji musí vstřebávat kombinovaně v angličtině a italštině. Nezbytnou součástí studií je i sledování aktuální politické situace v Itálii, kterou doslova ovládá skandály zmítaný premiér Silvio Berlusconi. Rodačka z Rakovníka ho příliš nemusí.

Italský premiér Silvio Berlusconi

"Sleduji to dění, jako všichni studenti, jsem naštvaná na Berlusconiho, protože nám zdražil menzu a vůbec všechno. Život tam není kvůli němu úplně jednoduchý, všechno je stonásobně dražší. I co se týče studia. V Česku jsem studovala na soukromé škole a platila jsem daleko míň než lidi, co tady studují na veřejných školách. Není to sranda," objasňuje nelehkou situací houževnatých studentů. Ji samotnou stojí jeden semestr v Itálii 30 tisíc korun. "Ať si dělá, co chce, ale ať mi nezasahuje do mého studentského života, nebo na něj vlítnu," komentuje česká herečka Berlusconiho sexuální skandály.

Nikol Štíbrová je momentálně bez práce i brigády. V létě by to ráda změnila, k herectví se ale vracet nechce. "Hraní jsem měla jako brigádu ke studiu. Jsem v podstatě velký introvert, takže mě baví, že jsem teď schovaná a konečně zažívám studentský život, který jsem nikdy neměla," uzavírá Štíbrová.