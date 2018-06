Nikol Štíbrová má staršího milence v seriálu i v životě

"Především jsem šťastná, že jsem vyrostla, protože vedle Kateřiny Brožové bych přece nemohla zůstat pořád malou. Takže v nových dílech Pojišťovny štěstí, které se budou vysílat od září, mám zase nové příběhy a pokračuje moje láska s Francim, s hercem Janem Šťastným, který je o dost starší než moje hrdinka," uvedla Štíbrová.



Nikol Štíbrová v Pojišťovně štěstí před čtyřmi lety

A přiznala, že i v reálném životě si namluvila muže o dvanáct let staršího. "Asi trpím na zralé muže nejen v seriálu. Mám už se svým o dvanáct let starším přítelem roční vztah, stejně jako v Pojišťovně štěstí. Na svatbu zatím nepomýšlím, jsem mladá, bude mi dvaadvacet let. A na miminko už vůbec ne! Ale se svým přítelem jsem si teď pořídila štěně, fenku teriéra Merci," vypráví dále Nikol.

Příští rok bude "bakalářkou"

I když v Pojišťovně štěstí zaujala nejen svým zjevem, ale i herectvím, rozhodně se profesionální herečkou stát nechce. Studuje Metropolitní universitu v Praze, obor mezinárodní vztahy. "Už mám za sebou dva roky studia, příští rok budu bakalářkou. Utíká to. Tato škola mi dává všeobecný rozhled a především se tam učím jazyky, což je v dnešní době velmi důležité," dodává Štíbrová.