Nikol Moravcová: Někdo mou afektovanost nesnáší, někdo miluje

"Buď mě někdo miluje, nebo nesnáší. Já vlastně nejsem lidem moc ukradená. Což není asi úplně špatně," říká Moravcová.

Ze svých "haterů", jak je sama nazývá, si nic nedělá. "Já jsem ráda, že mě lidé v nějakém směru nemají rádi. Protože já se pak zamyslím proč a snažím se to odstranit. Někdo nesnáší, že jsem afektovaná, někdo miluje, že jsem afektovaná. Takže to je otázka vkusu a patří to ke každé profesi, ale i ke každé osobnosti. Nemůžeš se prostě zalíbit všem," říká.

Její kariéra začala vítězstvím v iMiss (více čtěte zde). Pak točila reklamy a dělala modeling. "Pak jsem odjela do Istanbulu na půl roku, rozloučit se s modelingem. To jsem byla soudná ve dvaceti. Teď už jsem taková parodie na modelku," směje se.

Následovaly seriály a dokonce i film. Moravcová i přes tyto zkušenosti tvrdí, že herecké ambice nemá. "Miluji moderování, kameru. Jsem extrovertní exhibicionistka. Hraju v Modelkách s.r.o. modelku, kde paroduju holky, které znám, tak to mi jde. Ale na divadlo bych si nikdy netroufla," přiznává.

Aktuálně je hlavně blogerka. S nejlepšími kamarádkami - stylistkou Kristýnou Poliček, herečkou Nikol Kouklovou a modelkou a vicemiss Michaelou Štoudkovou si založily blog o oblékání. To Moravcovou hodně baví, a když se k tomu připočte i šťastný soukromý život, není divu, že se cítí absolutně spokojená a ani nevraživost závistivců ji nerozhodí.

Kamarádky a módní blogerky - Nikol Kouklová, Nikol Moravcová a Michaela Štoudková na Plesu v Opeře 2014.

"Můj přítel je můj pravý opak. Je abstinent, introvert, nemá ani Facebook. Ale my se skvěle doplňujeme. On mě ani neznal, takže neměl vůči mě předsudky," říká o partnerovi, s nímž je dva roky.