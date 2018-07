I po svatbě si nechám svoje jméno, prozradila Nikol Moravcová

Čeká vás svatba. Jaká bude svatební cesta?

Chystáme se na líbánky do Nevady, do pouště na festival Burning Man, který je outdoorový a je to trochu něco jiného než klasická líbánková exotická dovolená.

Svatba se nezadržitelně blíží...

Máme to ve znamení osmiček, jakože nekonečno. 18. 8. 2018 bude svatba na střeše Lucerny po osmnácti měsících od našeho seznámení. A bude to přesně v osmnáct hodin.

Je s tím spojeno strašně moc organizování. Vůbec jsem si to neuměla představit. Nejsem typická nevěsta, beru to spíš jako mejdan. Navíc si beru Slováka, takže to bude velká československá svatba.

Proč zrovna střecha Lucerny?

Loni 18. 8. jsme tam byli poprvé na rande, Zamilovali jsme si to tam. Je to kaskádovité, je tam úžasný západ slunce a je to přímo v centru Prahy. Prahu milujeme a nechtěli jsme tahat kamarády na zámky, nebo do lesa. Snad to dopadne, ...myslím tím počasí. Nemáme totiž „mokrou“ variantu.

Vy budete spojovat českou a slovenskou národnost.

My jsme se vlastně narodili v Československu a teď jsme zase československý páreček.

Co svatební šaty? Budou princeznovské?

Celou svatbu máme v boho stylu. Bude to tam gypsy, aby se všichni cítili pohodlně. Žádné podpatky, nic strojeného. Budu mít volné krajkové šaty od Terezky Sabáčkové, která mi je šije. Můj Karol bude mít na sobě béžový oblek s košilí. Nechci, aby se někdo potil v saku. A všichni musí mít světlé barvy. Je zakázána černá a červená, takže se těším, že to všichni dodrží.

Nikol Moravcová se občas živí i jako modelka.

S partnerem jste se poznali přes seznamku. Čekala jste, že se vám něco takového v životě může stát?

Nikdy jsem nechápala, jak se lidi můžou seznamovat přes internet. Pak jsem to poprvé zkusila, když jsem byla v Itálii. Tam jsem se seznámila se třemi kluky. Jeden mi ukázal super zmrzlinu, druhý mě seznámil s lokálama, třetí mi ukázal Aperol spritz a nějaké vinice. Tak jsem si říkala, že ta aplikace je skvělá na poznávání lidí. Ten, kdo si myslí, že tam najde lásku na první dobrou, tak se absolutně diskvalifikuje.

Já jsem to zkoušela spíš pro poznávání se s někým novým. Nejdřív mi všichni psali, že jsem fake Moravcové, že jsem jí ukradla fotky, protože ona nemá zapotřebí být na seznamce. To mě naštvalo a řekla jsem si, že jim ukážu. Dávala jsem si v aplikaci vyhledat jen cizince ve vzdálenosti do pěti kilometrů. V tu dobu jsem bydlela na Výtoni a našla jsem si Slováka z Letné. Cizinec do pěti kilometrů. A to bylo moje první a poslední rande v životě přes seznamku.

Říká se, že na děti člověk není nikdy připravený. Jak to máte vy?

Neumím si naplánovat, že budeme mít hned po svatbě děti. Popravdě, potřebovala bych si dát pauzu od mejdanů. Takže bych klidně brala devítiměsíční detox. Dát si opravdu jiný životní styl. Už je mi třicet a Karolovi pětatřicet. Uvidíme. Doufám, že moje dítě nebude po mně. Podle mamky jsem zrychlená. Na druhou stranu mi přijde hezké, že se nejdřív vezmeme a to dítě bude mít i příjmení mého manžela. Já si totiž jeho příjmení neberu. I po svatbě budu Moravcová.