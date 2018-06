VIDEO: Nikol Moravcová mění image. Má růžové vlasy a hubne

Moravcová začala týdenním detoxem, kdy nejedla nic. Nejhorší prý byly první tři dny. „Miluju jídlo a hodně sladké. Neměla jsem hlad, ale měla jsem chutě. A teď si myslím, že přijde jo-jo efekt. Ten přijde vždycky. Jedu ale další dietu, proteinovou, tak uvidíme, jestli se udržím ve stavu štíhlosti,“ říká Moravcová.

Zatím zhubla tři kila a nosí volné oblečení, takže změna vidět není. Ta je patrná spíš na vlasech. „Blonďatá mi vždycky vydělávala nejvíc, tak jsem se jí držela. Ale teď jsem vyzkoušela novou věc, protože jako blogerka na sobě testuji nové věci a líbí se mi to, mám na to pozitivní ohlasy,“ říká Moravcová.

Nebude to ale poslední experiment. Moravcová už teď slibuje, že na filmovém festivalu v Karlových Varech nebude opět k přehlédnutí. „Už před měsícem jsem to měla dorůžova, fialova a teď jsme přitvrdili. Ale vymývá se to. Zas je fajn, že pak třeba až budou Vary, mohu jít do tyrkysové. Plánuji duhu. Líbí se mi, že se to tak snadno dá vymýt a je to fakt zábava,“ dodává.