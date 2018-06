Mám ráda spontánní rozhodnutí, přiznala čerstvě vdaná Kouklová

„S Karlovou rodinou jsem se setkávala už ve škole při příležitostech divadelních premiér nebo klauzur. Když mě tedy Kája poprvé přivedl domů jako svou přítelkyni, jednalo se spíše o uvolněné a příjemné setkání. Přirozený respekt vůči jeho rodičům jistě mám, jsou oba dva velké persony a osobnosti,“ prozradila Nikol své pocity ze setkání s Karlem Heřmánkem a Hanou Heřmánkovou.

Nejtěžší pro ni je teď používat slova, jako je tchýně a tchán. „Toto oslovení je něco tak hrozného a ošklivého, že mi vůbec nejdou do pusy. Rodiče Káji jsou báječní a milí lidé, takže bych v tomto případě hanlivé slovo tchýně vynechala,“ směje se čerstvá novomanželka, která si s předsvatebními přípravami moc hlavu nelámala.

„Naše svatba byla opravdu spontánní. Nejdřív jsem stihla dvě premiéry v divadle, pak udělala státnice a nakonec jsme si ještě s Kájou řekli své ano. Vše se stihlo za měsíc,“ prozradila Nikol.

„Měla jsem na přípravu tři týdny a myslím si, že jsem v jádru o nic ochuzena nebyla, než kdybych ji připravovala rok,“ dodala herečka, která si svatbu v rodinném kruhu uspořádala v lese za středočeským městečkem. Nechyběl téměř nikdo, koho tam chtěli mít.

„My oba ve vztahu děláme impulzivní rozhodnutí. Když se rozhodneme jet do Vietnamu, o tři týdny později už jsme tam. Zatím ani nevíme, kam pojedeme na svatební cestu. Až přijde ten správný nápad ve správnou chvíli, určitě se uskuteční dříve než později. To samé platí i o dětech. Rodinu do budoucna určitě plánujeme, teď si zatím chceme užívat jeden druhého,“ dodala Kouklová, která mimo filmových příležitostí nejnověji nastudovala roli princezny Rey v novince Divadla ABC Romulus Veliký na motivy příběhu Friedricha Dürrenmatta. Mimo jiné se věnuje i blogu Femme Armeria, kde píše o různých zajímavostech a také o módě a všem, co by mohlo být ženám přínosem.

„Já jsem v péči o sebe spíše začátečník. Jsem zastáncem přirozené krásy. Snad jdu tímto směrem svým čtenářům příkladem. Snažím se testovat hodně věcí nejen kolem pleti, ale i vlasů či nehtů. Manikúru či pedikúru si dělám sporadicky, i když se říká, že ruce ženy jsou její vizitka. Zaměřuji se spíše na pleť, což by měla být chlouba každé ženy i herečky,“ dodala Kouklová, kterou jsme zastihli na kosmetické veletrhu v Letňanech.