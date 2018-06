Být modelkou kadeřnické show je náročné, říká herečka Nikol Kouklová

0:25 , aktualizováno 0:25

Herečka a módní bloggerka Nikol Kouklová (25) si zajela vyzkoušet přímo do Paříže, jaké to je být hvězdou velké kadeřnické show na světové úrovni. Nečekala, že to bude taková dřina.