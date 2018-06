Nikdy nezapomínám zapálit v domě svíčky za blízké, přiznala Partyšová

Jak jste si užila školní akci svého syna?

Moc ráda vždy chodím na podobné školní aktivity. Tato je tradiční na svátek Halloween, která je vždy velkolepá. Všichni dorazí v maskách, tentokrát byla párty v duchu draků, takže všichni mohli vlastně přijít, jak chtěli. Kristián si oblékl svou oblíbenou mikinu s kostlivcem. Měli jsme i na místě živého krokodýla, který byl sice malej, ale právě proto jsme si na něho mohli i sáhnout. V tělocvičně pak nechyběly skákací hrady a další aktivity pro děti. Jako malá naše školní aktivity nebyly zdaleka tak pestré, tak si to teď se synem vynahrazuji. Dan chtěl jít také, ale byl na golfu ve Španělsku.



V Čechách se v tomto čase dodržují dušičky. Chodíš zavzpomínat na své předky na hřbitov?

Chodím, ale letos nám to bohužel nevyjde, jelikož mám rodinu na Moravě. Jinak nikdy nezapomínám zapálit v domě svíčky za blízké, kteří tu už s námi nejsou.

Baví vás svátek Halloween? I když nejde o český svátek, dodržujete ho i doma?

Moc mě to baví, protože je to moc hezký, interaktivní a pestrý svátek. Když vydlabáváme dýně, vařim z nich pak různé speciality. Nechyběla ani dýňová polévka a sušení semínek, které jsou velmi výživné. Doma ho dodržujeme. Přímo na svátek jdeme s Danem a všemi dětmi do Hard Rock Café na oběd. Bereme sebou ještě deset jejich kamarádů a spolužáků. Jsme tak trošku jako au-pair, takže kdo má nějaký program a nemá kam dát dítě, my s radostí pohlídáme. (smích)

S parterem jste se už sestěhovali do jeho domu. Přibude k té bandě dětí, které už každý máte z předchozích vztahů, ta vysněná holčička?

Skutečně je to naše velké přání a já doufám, že se nám to brzy splní. Ovšem jak všichni víme, dítě je dar, takže budu šťastná, když se nám poštěstí i klouček. Momentálně je nás i tak hodně, takže třeba si napíši Ježíškovi o miminko. Ostatně Vánoce se blíží, my je budeme určitě trávit společně a už se na těšíme.