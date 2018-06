Vousatá žena je na svou bradku pyšná, připadá si sexy

Mariam nikdy žádné vousy nerostly, až do porodu. V těhotenství prošla hormonální změnou, po níž jí postupně začaly růst vousy nejen pod nosem, ale i na bradě a během deseti let sílily a houstly, až z nich byl pořádný plnovous.

"Radila jsem se tehdy s matkou, co s tím mám dělat a ona mi poradila, ať to trhám pinzetou, nikdy voskem nebo žiletkou. A pak jsem byla u gynekologa, který mi řekl, že se to děje mnoha ženám, abych neměla obavy. Ale důvod mi říct nedokázal," popsala začátky své poruchy Mariam v pořadu This Morning britské televize ITV.

Mariam začaly růst vousy po porodu syna.

"Moje brada byla červená a zanícená od všeho toho trhání a některé chlupy stejně vyrostly, takže jsem pořád vypadala, jako bych spadla na bradu. Ale když jsem lidem říkala, od čeho to mám, nevěřili," cituje Mariam, která pochází z Německa, deník Daily Mail.

Zoufalství ale vystřídala chuť zjistit, co se stane, když přestane své vousy odstraňovat. "Neměla jsem práci, takže jsem měla spoustu času zjistit, co se stane. Založila jsem blog, abych další ženy informovala denně o vývoji a jak se cítím."

Na internetu se ale nesetkala jen s pochopením. "Někteří lidé mi psali, že lidé jako já by měli být posláni do Ruska nebo zastřeleni," popsala útoky trollů Mariam.

Ze svého handicapu nakonec udělala přednost a objela svět s cirkusem, v němž vystupuje jako vousatá dáma. "Chci tak dát lidem příležitost popovídat si s vousatou ženou, protože na ulici jsou příliš vyděšení."

Svých vousů by se prý už nezbavila, ani kdyby se našla léčba. Připadá si sexy a touží znovu po lásce.