Nikdo nevypadne, VyVolení zúčtují v sobotu

FOTOGRAFIE ZDE

FOTOGRAFIE Z CESTY ZDE

Vzhledem k tomu, že slovenští VyVolení v sobotu pravidelně vysílají Duel, televize Prima rozhodla, že český Duel se od příštího týdne přesune ze soboty na pátek.

Zúčtování, které u Slováků probíhá v pondělí, se bude u nás tradičně vysílat v úterý, Výzvu (na Slovenku běží ve středu) čeští diváci uvidí ve čtvrtek.

* Bude dnes večer Zúčtování?

Nebude. Dojde k němu v sobotu.



* Co bude Prima vysílat dnes večer místo Zúčtování?

Rekapitulaci. V ní diváci uvidí přesun vyvolených na Slovensko a vstup do vily.



* Dotknou se nějak současné změny výše výhry pro vítěze?

Ne. Platí, že vítěz dostane jedenáct milionů, o které dále hraje jen pět českých soutěžících.



* Skončí VyVolení v plánovaném termínu?

Ne. Konec bude místo plánovaného 10. prosince o den později. Tedy 11. prosince.



* Kdo bude moderovat Zúčtování, Výzvu a Duel z Bratislavy?

Tereza Pergnerová.



* Odkud se bude vysílat Noční show a kdo ji bude moderovat?

Noční show bude probíhat beze změny, každý den kromě pondělků vždy ve večerních hodinách. Vysílat se bude z pražského studia, moderátorem zůstává Libor Bouček.

* Budou se dál vysílat pravidelné denní Rekapitulace?

Ano. Připraví se v Bratislavě, sestříhaný pořad se pošle do Prahy, ze studia bude moderovat Vlastimil Korec. Diváci uvidí české a slovenské vyvolené pohromadě.



* Budou moci být příbuzní a známí soutěžících v publiku při Duelu?

Prima zatím hledá optimální variantu, jak jim to umožnit. Uvědomuje si, že fanouškovská atmosféra je pro soutěžící nesmírně důležitá.

Bouček s Korcem zůstávají

Přesun reality show VyVolení na Slovensko se samozřejmě týká i jejích moderátorů. Jak se oni vyrovnávají se změnami, které je čekají?

Z trojice Tereza Pergnerová, Vlastimil Korec a Libor Bouček se na Slovensko stěhovala jen první z nich. „Se slovenskými kolegy se teprve budu poznávat. Podstatné je, abychom odvedli dobrou práci a dotáhli ji do konce - aby byl vítěz a diváci byli spokojeni,“ říká Pergnerová.

Větší stres si moderátorka nepřipouští. „Větší nervy než v Praze to pro mě určitě nebudou. Práce zůstává stejná, já musím umět naslouchat vyvoleným dál. Jen jsme víc unaveni. Když jsme přijeli do Bratislavy, tak jsem se soutěžícími měla schůzku před přenosem, potřebovala jsem se s nimi ještě obejmout,“ dodává.

Vlastimil Korec a Libor Bouček zůstávají v hlavním městě. „Vše je neustále ve vývinu. Rekapitulace, kterou dělám já, se bude odehrávat ve studiu v Praze, ve středu, ve čtvrtek a v pátek do Bratislavy zatím nejedu. Setkat se se slovenskými kolegy, kteří jsou výborní, by mě bavilo. A také by mě zajímala jejich vila,“ tvrdí Korec.

Vtipný i přes vypjatou situaci je průvodce Noční show Libor Bouček. „Já jsem se přesunul jen o dvě zastávky tramvají do sídla Primy. Tam by měla Noční show běžet v naprosto normálním rámci. Výjimečný byl jen včerejší večer, kdy došlo k telemostu. V rámci profesionality se přizpůsobujeme tomu, co se děje, a VyVolení jedou dál. Prima vše vyřešila velmi obratně. Diváky čeká zajímavé pokračování,“ prohlásil včera moderátor.

Jak bude vypadat vysílání VyVolených

Úterý 22. listopadu – rekapitulace vysílaná z pražského studia (K)

Středa 23. listopadu – rekapitulace vysílaná z pražského studia (K)

Čtvrtek 24. listopadu – rekapitulace speciál s hosty - z pražského studia (P)

Pátek 25. listopadu - rekapitulace vysílaná z pražského studia (K)

Sobota 26. listopadu – Zúčtování – z bratislavského studia (P)

Neděle 27. listopadu - rekapitulace vysílaná z pražského studia (K)

Pondělí 28. listopadu – rekapitulace speciál – z pražského studia (P)

Úterý 29. listopadu – Výzva – z bratislavského studia (P)

Středa 30. listopadu - rekapitulace vysílaná z pražského studia (K)

Čtvrtek 1. prosince – rekapitulace speciál (P)

Pátek 2. prosince – Duel – z Bratislavy (K, P)

Sobota 3. prosince - rekapitulace vysílaná z pražského studia

Neděle 4. prosince - rekapitulace vysílaná z pražského studia (K)

Pondělí 5. prosince – rekapitulace speciál s hosty - z pražského studia (P)

Úterý 6. prosince - Zúčtování – z bratislavského studia (P)

Středa 7. prosince - rekapitulace vysílaná z pražského studia (K)

Čtvrtek 8. prosince - Výzva – z bratislavského studia (P)

Pátek 9. prosince - Duel – z Bratislavy (K, P)

Sobota 10. prosince - rekapitulace vysílaná z pražského studia

Neděle 11. prosince – VyVolení - Finále (K, P)

* Vždy v obvyklých časech

Vysílání Noční show bude probíhat beze změny, každý den kromě pondělků vždy ve večerních hodinách.

Pozn.: (K) moderuje Vlasta Korec, (P) moderuje Tereza Pergnerová