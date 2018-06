Nikol Moravcová: Nejdřív si chceme užít, pak zapustíme kořeny

Čím se Nikol Moravcová momentálně živí?

V poslední době je to jednoznačně blog. Konečně už jsme ve fázi, kdy můžu říct, že se živím blogováním. Což ale nikdy nebyl můj záměr. Blog jsem chtěla mít hlavně pro potěšení. Pak mě živí i moderování akcí a sem tam nějaká role.

Jak vás napadlo založit blog?

Začala jsem před více než dvěma lety blogovat s Míšou Štoudkovou, Nikol Kouklovou a Kristýnou Poliček. Šlo vlastně o navázání na televizní show, která se jmenovala Style life rubrika blondes robes. S Míšou jsme měly základnu fanoušků. Založily jsme si blog a máme skvělé ohlasy.

Vy pořádáte i market pro blogerky. Je docela netypický, protože propojujete blogerky navzájem. Nemají jít spíš proti sobě?

Bloges Market vznikl přibližně před rokem a už máme za sebou několik akcí, kde zveme nejlepší blogerky a snažíme se udělat komunitu. Hodně lidí si právě myslí, že si mají blogerky vzájemně konkurovat, ale to je nesmysl. Je přeci lepší jít společnou cestou a ne proti sobě. Dobré věci vždy dělá většina, což je hrozně fajn a tak by to mělo být.

Nikol Moravcová spolu s modelkou Míšou Štoudkovou a stylistkou Kristýnou Poliček tvoří blog BlogesRobes.

Začaly jste ve čtyřech a nyní jste jen tři. Co se stalo, že jedna od vás odešla. Začaly hádky?

My se hádáme pořád, každý den. Já jsem se stylistkou Kristýnou nejlepší kamarádka už od malička. Jsme dokonce na týden stejně staré. Vzniklo v našem blogu souznění i s modelkou Míšou Štoudkovou. Pak jsem přivedla herečku Nikol Kouklovou a po dvou letech se nám spolupráce neosvědčila. Měla prostě jiný pohled na věc, styl i komunikaci. Tak jsme se s ní rozešly, ale musím podotknout, že v dobrém. Ona si pak založila vlastní blog, což ji asi bude chvilku bavit, ale upřímně, začínat s blogováním teď už je docela nevýhoda oproti ostatním, které mají blog roky. Teď pomalu začínají nastupovat youtuberky. Do toho my jít nechceme. Sice začínáme na náš blog točit videa, cestovní deníky, ale to je pro nás maximum.

Kde vy osobně nejraději nakupujete?

Co se týče oblečení, normálně nakupuji v konfekci a nejraději mám samozřejmě sezonní slevy, ale pár zajímavých kousků v šatníku taky mám. Nehledě na to, že pokud se pohybuji ve společnosti, na každou akci si beru jiné šaty, tak by to bylo zbytečné vyhazování peněz za drahý outfit. Co se týče kosmetiky, tak tam je to hodně o testování věcí, které dostáváme od různých firem.

Nikol Moravcová se na svém instagramu pochlubila úlovky hitů letošního léta, které si pořídila na Bloges Marketu

Otestovaly jste teď něco hodně zajímavého?

Teď jsme objevily skvělé mýdlo, které je součástí houbičky. Přišlo nám to fakt vychytané a praktické. Navíc jde o přírodní kosmetiku, což my máme hodně rády. Jinak miluji kulmy, séra na řasy, scruby na tělo i nohy. Dokonce nám jedna pedikérka doporučila skvělý domácí peeling. Rozdrtíte si kávové zrno, nakapete citronovou šťávu, med a smícháte to s trochou smetany. My to samozřejmě nestíháme, tak pak jdeme a koupíme si už hotový produkt.

Co vás tedy s Míšou a Kristýnou nejvíc spojuje?

Jednoznačně láska k módě. Jsme jí posedlé. Každá máme sice jiný vkus a velikost – Míša S, já M a Týna L, ale skvěle se doplňujeme. Píšeme o kosmetice, cestování, jídle a kultuře, takže náš blog je lifestylový. Mnohdy nás považují fanoušci za tzv. trendsettery, což jsou lidi, co udávají trendy, ale to si osobně zase tak moc nemyslím. Spíš si hrajeme a zkoušíme a občas se to prostě chytí.

Nikol Moravcová miluje sport. Když vyrazí na kola, vezme přítele a svého tátu. Podle ní jde o dva nejdůležitější muže jejího života.

A jak se na blog chytají muži?

Jestli myslíte jako muži pro život, tak to asi nejsem já zrovna ta pravá. Mám přítele už přes tři roky a pracuje ve Žlutých lázních, kde máme i Bloges Market. Díky tomu i vidí, jak pracuji. Věčně mě totiž vidí u počítače, jak něco pořád píšu.

Musí si vás hlídat? Přeci jen se kolem vás pořád točí mnoho mužů.

My si věříme. Nemáme vzájemně důvod k žárlivosti, tudíž se nemusíme ani hlídat. Navíc všichni muži, co se kolem mě motají, jsou vesměs gayové. Já ani po chlapech nekoukám, jsem hodně zamilovaná. Nejvíc ale koukám po ženách, je to inspirativní.

Nikol Moravcová se občas živí i jako modelka

Ani vy nežárlíte?

Nikdy jsem na žádného partnera nežárlila. Je to prostě o sebevědomí. Pokud si holka věří, nemá důvod žárlit. Často jsme spolu, hodně cestujeme, takže nám i náš životní a pracovní styl vyhovuje. Jediné, co nesnáší, je, že všude kam jedeme, vyžaduju, aby byla wifina. Moje práce si to prostě žádá a přes to nejede vlak.

Nechci říct, že jste stará, ale věk na založení rodiny už máte. Co děti?

Myšlenky už asi jsou, spíš si myslím, že nejvíc to teď vnitřně řeší Míša Štoudková. Ta když vidí dětí, celá pookřeje. Já děti miluju, ale na vlastní ještě nepomýšlím. Chci mít čas hlavně teď na sebe. Dítě je zodpovědnost, a já se na to ještě necítím. Je mi osmadvacet, což ještě není moc. Počkám si na biologické hodiny, což podle mého životního stylu vidím tak za tři roky nejdříve. Přítel mě naštěstí do rodiny netlačí. Chceme si nejdřív užít a pak zapustíme kořeny.