Nigerské ženy chtějí být tlusté

Se sebevědomím ženy považované za vzor krásy pronese Monique na její adresu: "Opravdu, jsi příliš hubená."

V Nigeru, stejně jako v mnoha jiných afrických zemích, je pro ženy ideálem krásy nadváha. Při svátku nazývaném Hangandi soutěží například ženy z etnické skupiny Džerma o to, která z nich je nejtěžší. Na soutěž se připravují pojídáním spousty jídla a pitím velkého množství vody těsně před závěrečným vážením. Vítězkou se samozřejmě stává žena, která váží nejvíce.

Lid Kalabari na jihovýchodě Nigérie zase tradičně posílá budoucí nevěsty na takzvané výkrmné farmy. Adeptky na manželství nesmějí toto místo opustit po několik týdnů, během nichž konzumují vrchovaté porce jídel a postupně se zakulacují. Na konci této procedury se pak nevěsty ve své "plné" kráse nechávají obdivovat na vesnickém náměstí.

Touha ztloustnout je tak velká, že dokonce i v ospalém nigerském městečku jako je Maradi berou ženy steroidy nebo prášky zvyšující chuť do jídla, aby získaly na váze. Některé konzumují dokonce krmivo nebo vitamíny určené pro zvířata, které podporují růst tělesné hmotnosti, přestože jen málokterá z nich to přizná.

Podle Abdou Idiové, pouliční prodavačky těchto a podobných přípravků, patří právě pilulky na tloustnutí a živočišné krmivo mezi nejlépe prodejné zboží. "Jsou to většinou vdané ženy, kdo si kupuje tyto výrobky. Když jsou ženy příliš hubené, dělají si starosti, aby si jejich rodiny a přátelé nemyslely, že se o ně manžel nestará nebo že je opustil. A tak si koupí tyto přípravky, hlavně před velkými svátky," popisuje Idiová.

Ačkoliv vzor krásy je tady opačný než ve vyspělých zemích, motivace zůstává zřejmě stejná: snaha zalíbit se mužům. "Když je vaše žena tělnatá, lidé budou říkat, že jste zámožný a odpovědný muž, který pečuje o svou rodinu. To je velký tlak, který nutí ženy tloustnout. Když nemají peníze, aby mohly jíst mnoho bohatého jídla, vezmou to ženy zkrátka a koupí si tyto umělé výrobky," vysvětluje Ramatou Lea Rogerová.

Podle lékaře Ousmana Batoureho patří mezi oblíbené produkty kromě živočišného krmiva také některé steroidy, které jsou dostupné i bez lékařského předpisu a jsou k mání rovnou na ulici. Na jeho kliniku prý přichází mnoho žen v zoufalé snaze přibrat. "Radím jim, aby užívaly obyčejné vitamíny," říká Batoure, jenž ženy zároveň varuje před chemickými výrobky, zejména živočišným krmivem, které může způsobovat trvalé zdravotní problémy. Dobře přitom ví, že jen málo žen jeho rady poslechne, stejně jako na Západě ženy ignorují varování lékařů, aby to nepřeháněly s dietami.

"Svět je zvláštní místo. V Americe jsou lidé bohatí, mají všechno a ženy tam chtějí být tak štíhlé, jakoby neměly nic. Tady v Africe nemáme nic, ženy, které si kupují tyto výrobky, také nic nemají, ale chtějí být tak tlusté, jakoby měly všeho nadbytek," říká Batoure.

Přítelkyně Rogerové je velmi korpulentní, 30letá vdaná muslimka. Přestože její společnice potvrzuje, že to způsobily přípravky na ztloustnutí, ona sama to popírá. "Jsem taková už od svých 11 let, opravdu. Jsem tlustá a mám plno problémů. Mám potíže s koleny a boky. A kromě toho, tlusté ženy nejsou v posteli k ničemu, příliš brzy se unavíme," říká žena. Na otázku, zda by nechtěla zhubnout, ale odpovídá: "Ne, to nechci."

V kadeřnictví probírají dívky výhody plných tvarů. Nadváha je prý natolik módní, že někteří bohatí mužové chodí večer do společnosti obklopeni výhradně tlustými ženami. 17letá štíhlá studentka Laouratou Souleyová ale tvrdí, že po ničem podobném netouží. "Většina žen, které používají tyto přípravky, není informovaná. Dělají to jen proto, aby potěšily muže, kterým se líbí tlusté ženy jako symbol určitého postavení. Dívky, které chodí do školy, to vědí lépe," tvrdí studentka. "Mně se líbí, jak vypadám. Nechci přibrat - no, možná jen trochu, ne víc než pár kilo," dodává po chvíli.