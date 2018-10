Lidé jsou ze mě v reálu nejspíš zklamaní, říká kuchařka Nigella Lawsonová

„Televize umí dělat lidi okouzlující. Vždycky si říkám, že ze mě musí být ostatní trochu zmatení a zklamaní, když mě potkají v reálném životě,“ prohlásila kuchařská hvězda pro časopis The Weekend Australian Magazine.



Nigella Lawsonová se proslavila svými pořady o vaření už před 20 lety. Mezi její nejúspěšnější show patřily Nigella Bites, Nigella Christmas Kitchen nebo Nigella´s Kitchen, vydala už více než deset kuchařek.

Na obrazovkách se přitom vnadná Britka objevila až ve 40 letech. „Když jsem byla mladší, nemohla bych dělat pořady v televizi. Nechtěla jsem dělat nic, kde se tolik pozornosti věnuje jedné fyzické osobě,“ přiznala moderátorka, která byla v mládí hodně introvertní.

Od té doby se mnoho věcí změnilo a Nigella si televizní obrazovky oblíbila. Je také porotcem kuchařské soutěže MasterChef Australia. Vystupovala i ve dvou předchozích ročnících pořadu a byla nadšená. Považuje za výsadu zkoušet všechny kulinářské výtvory. „Je fascinující poznat soutěžící prostřednictvím jejich jídla a způsoby vaření a vidět, jak tvrdě pracují a jak jsou dychtiví učit se nové věci,“ popsala pro časopis Who.

Nigella je dcerou bývalého ministra financí v době vlády Margaret Thatcherové Nigela Lawsona. Její matka vlastnila potravinářskou společnost Lyons Coffee House.

Lawsonová vystudovala v Oxfordu středověké a moderní jazyky, hned po vysoké škole začala pracovat jako novinářka. Působila třeba v The Sunday Times, kde se seznámila se svým prvním manželem Johnem Diamondem, se kterým má dvě děti. Poté, co ovdověla, se provdala ještě jednou, a to za sběratele umění a reklamního magnáta Charlese Saatchiho. V roce 2013 se rozvedli.