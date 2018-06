Scherzingerová o boji s bulimií: Uměla jsem to dobře skrývat

V době, kdy se zpěvačka v klipech smyslně vlnila a muži po ní toužili a ženy chtěly vypadat jako ona, Nicole trpěla psychicky. Zoufalá snaha zůstat štíhlá ji dohnala až k bulimii.

"Měla jsem zvenčí tak úžasný život. Dolls byly na vrcholu, ale já byla uvnitř nešťastná," uvedla Scherzingerová pro časopis Cosmopolitan.

"Je to příšerná ochromující nemoc. Byla to pro mě hrozná doba. Díky tomu cítím s lidmi, kteří mají své démony a nejsou k sobě milí. Okrádá vás to o možnost žít svůj život," říká zpěvačka. Bulimií trpěla celých osm let, než vyhledala odbornou pomoc.

"Myslím, že to nikdo ze skupiny ani mé rodiny nevěděl. Moc dobře jsem to skrývala. Hrozně jsem se styděla a věděla, že to není normální nebo zdravé a že si touto poruchou ubližuji. Ale byla to má droga, má závislost. Je to nekonečný bludný kruh," řekla Scherzingerová.

Nemoc jí začala komplikovat život. Během turné několikrát omdlela a dokonce začala ztrácet hlas. Ze strachu, že přijde o vše, co miluje, se rozhodla vyhledat odbornou pomoc. Dnes už je z problému venku a nechce ho nikdy znovu dopustit.

Lewis Hamilton a Nicole Scherzingerová (Cannes, 22. května 2014)

Konečně si užívá úspěchy v kariéře a teď se jí daří i v osobním životě. Vztah s Lewisem Hamiltonem, s nímž se už několikrát rozešla, právě funguje a pár oslavil šesté výročí (více čtěte zde).

"Je to bláznivě romantické. Vztahy jsou náročné a udržovat vztah na dálku je ještě těžší. Ale jsem v pohodě a jsem šťastná," dodala zpěvačka.