Scherzingerová a Hamilton jdou znovu od sebe, zpěvačka chtěla děti

Loni v červnu oslavil slavný pár velkolepě své šesté výročí, a to i přesto, že se předtím na celých 8 měsíců rozešli. Nebyl to první rozchod a ani poslední.

Jejich vztah začal znovu haprovat a podle britského deníku The Sun si znovu dávají pauzu.

Tentokrát není důvodem pracovní vytížení, které jim nedovolovalo se vídat tak často, jak by si přáli. Scherzingerová prý Hamiltona opustila, protože se nehnal do svatby ani do zakládání rodiny. Zpěvačka by ráda měla děti, ale o šest let mladší závodník se ještě usadit nechce.

„Přeli se měsíce a věci se ještě zhoršily. Ona už toho má dost. Nicole ví, že Lewis nemá v plánu si ji vzít, je hrozně zklamaná,“ uvedl zdroj.

Hamilton v prosinci prohlásil, že s Nicole o manželství nemluví, protože se stále snaží vybalancovat své pracovní povinnosti. „Ona je dříč a inspirujeme se navzájem. Ale nemyslím si, že bychom někdy probírali manželství,“ řekl v časopise The Sunday Times Style. „Myslím, že to bude v určitém stádiu další přirozený krok, ale teď se snažíme navzájem podporovat v tom, co máme rádi,“ dodal.

Scherzingerová a Lewis spolu začali chodit v roce 2007. Rozešli se v roce 2010 a od té doby se rozcházeli téměř každý rok. V roce 2013 byli od sebe celých 8 měsíců, ale ani to nakonec nebylo definitivní.