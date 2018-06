Nicole přetáčela nepovedené scény

16:40 , aktualizováno 16:40

Uprostřed práce na novém snímku režiséra Sydneyho Pollacka zastihla herečku Nicole Kidmanovou nepříjemná zpráva. Její předchozí film The Stepford Wives má problémy. Měl být tento měsíc uveden do kin, ale namísto toho se některé jeho scény přetáčely. A tak Nicole nezbývalo nic jiného, než se do předchozí role znovu vcítit.