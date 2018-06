Nicole nemůže zapomenout na Toma

Nicole Kidmanová a Tom Cruise Nicol Kidmanová pózuje fotografům na červeném koberci před vyhlašováním filmových Oscarů. Herečka Nicol Kidmanová má v Hollywoodu na chodníku slávy svou hvězdu.)14.1. 2003) Z hereček si pozlacenou zeměkouli odnesla Nicole Kidmanová za roli v dramatu The Hours. Mezi herci ocenění získal Jack Nicholson za ztvárnění depresemi trpícího důchodce ve snímku About Schmidt 20.1. 2203). Za nelepší herecké výkony si Zlaté globy odnesli Nicole Kidmanová a Jack Nicholson (20.1. 2003). Australská herečka Nicole Kidmanová pózuje s režisérem Stephenem Daldrym (vpravo) and hercem Edem Harrisem na filmovém festivalu Berlinale. (únor 2003). Nicole Kidmanová na filmovém festivalu Berlinale. (únor 2003) Nicole Kidmanová, která byla nominována na nejlepší herečku za roli ve filmu The Hours (Hodiny), přichází na vyhlášení cen Sdružení filmových a televizních tvůrců (SAG). (Los Angeles, 9. března 2003).

Prozradilo se, že její právníci se dokonce rozhodli pohrozit žalobou na tisk, konkrétně na britský The Sun, který zveřejnil fotografie Lawa a Kidmanové v důvěrných situacích z večírku v Rumunsku, kde spolu natáčeli film Cold Mountain.Když se novináři Nicole zeptali, jestli se do ní někdo v poslední době nezamiloval, odpověděla, že by to byla katastrofa."Ve skutečnosti by mě neměli. Všechno, co by mohli dostat, je rozvrácená osobnost, a to nikdo nepotřebuje. Snažím se naučit se zase stát oběma nohama na zemi. Utrpěla jsem ztrátu a zažila neštěstí, a musela jsem se s tím vyrovnat. Byla to taková moje malá smrt," svěřila se Nicole.Přiznala, že její přátelé se jí snaží najít partnera. "Já ale věřím, že se ve vhodné chvíli takový člověk v mém životě objeví a zůstane v něm. Tak to bylo s Tomem," poznamenala Nicole.Kidmanová, která s bývalým manželem Cruisem adoptovala dvě děti, nedávno připustila, že si svou kariéru dokáže představit i bez herectví. "Chtěla bych mít více dětí, chtěla bych napsat román a chtěla bych získat doktorát z filozofie," prozradila.