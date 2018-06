Nicole Kidmanová: Ze závislosti na drogách mého manžela dostala láska

V roce 2006 na tom byl Keith nejhůř. Musel být hospitalizován i v léčebně pro závislé a psychicky byl na dně. „Říkala jsem mu, že se o něj postarám, že to společně určitě zvládneme a nevykašlu se na něj,“ sdělila herečka v rozhovoru pro magazín People.

„Je důležité, aby partneři závislých lidí dokázali člověka v nouzi podržet. Musíte svému partnerovi říkat, jak moc ho milujete a budete za ním stát, ať se rozhodne jakkoli. Láska je to nejsilnější, co někomu můžete dát,“ myslí si herečka.



Keith se rozhodl se závislostí bojovat po jejich svatbě. Byl závislý na kokainu a nevydržel ani jeden den bez alkoholu.

„Bylo to opravdu těžké. A je mi moc líto, že si tím vším musela Nicole projít. Moje žena naslouchala svému srdci a byla mi oporou. Zachovala se správně. Nenechala mě v tom. Viděl jsem na vlastní oči bezmeznou lásku přímo v akci. Bylo to velmi inspirující a myslím, že jsem se díky tomu stal lepším člověkem,“ sdělil Urban v rozhovoru pro Today show.

Podle Kidmanové v dnešní době lidé utíkají od problémů a nesnaží se je řešit. Proto tak mnoho manželství končí. A to i v případě, že se lidé milují.

„Milujte se a vyznávejte svým protějškům lásku. Neutíkejte od povinností a nebojte se chvil, kdy není všechno úplně v pořádku. To k životu patří. Každý den není dokonalý a není důvod k smíchu, ale alespoň to máme pestré. O tom život je. Myslím si, že díky lásce se dostal můj muž ze závislosti. Kdybych to tehdy vzdala, možná by to nezvládl,“ dodala.

Kidmanová se za Urbana provdala v roce 2006 a má s ním dvě děti - dcery Faith (5) a Sunday Rose (8). Předtím byla provdána za herce Toma Cruise, se kterým adoptovala dvě děti. Ty jsou nyní v jeho péči.

Nicole Kidmanová s manželem Keithem Urbanem na udílení hudebních cen v Las Vegas: