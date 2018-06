Nicole Kidmanová začíná nový život

Bývá označována za nejkrásnější herečku s nejkrásnějšíma nohama Hollywoodu. Až donedávna byla vnímána spíše jako manželka Toma Cruise. Paradoxně až po loňském rozvodu se o modrooké rusovlásce Nicole Kidmanové začalo mluvit jako o talentované herečce, která se v uměleckém světě dokáže uplatnit i bez Cruise.

S Cruisem byli jedenáct let zlatým hollywoodským manželským párem. Adoptovali dvě děti a navenek žili spokojeným životem, byť zvěsti o manželských problémech provázely obě filmové hvězdy již několik let. Cruisova žádost o rozvod loni v únoru byla pro Kidmanovou totálním a zdrcujícím šokem. Přestože prožívala po rozchodu nejtěžší období svého života, dokázala se postavit na vlastní nohy. Své okolí překvapila nejen noblesním přístupem k rozvodu, ale také uměleckými výkony.

Práce na muzikálu Moulin Rouge, za nějž letos dostala Zlatý glóbus a byla za něj nominována na Oscara, pro ni byla světlem v temnotě rozchodu. A přitom původně myslela, že se bude muset role kurtizány a tanečnice Satin pro obtížnost vzdát. Moulin Rouge byl nejšťastnějším tahem v její kariéře, byť si při jedné taneční zkoušce zlomila žebro a natrhla kolenní chrupavku. Bravurně zvládla i tanec a zpěv.

Zpěvem ostatně oslnila i loni spolu s britskou popovou hvězdou Robbie Williamsem. Jejich nová úprava hitu Franka Sinatry Something Stupid byla loni v prosinci největším hitem na britském žebříčku. Uznání sklízí i v zatím posledním filmu - dramatu Ti druzí. Podle některých kritiků je v úloze matky dvou dětí dokonce

lepší než v kostýmu Satin.

Nicole Mary se narodila australským rodičům na Havaji, kde se její otec zabýval výzkumem rakoviny. Do Austrálie se přestěhovala ve čtyřech letech a o deset let později dosáhla prvního výrazného úspěchu v televizním filmu Bush Christmas, který je dodnes oblíbeným australským snímkem. Herectví se začala plně věnovat v šestnácti letech a o rok později získala titul nejlepší televizní herečky. Po dalších úspěších byla cesta do USA otevřená.

V Hollywoodu zazářila v roce 1989 ve filmu Úplné bezvětří. Následující film Bouřlivé dny se jí stal osudným. Nejen že hrála po boku idolu dívčích srdcích Cruise, jehož převyšovala o několik centimetrů, ale sama v něm našla osudovou lásku. Vzali se po několika měsících na Vánoce 1990. Spolu si pak zahráli i ve filmech Navždy a daleko (o přistěhovaleckém páru z období dobývání amerického Západu) a v eroticky laděném psychologickém dramatu Spalující touha režiséra Stanleyho Kubricka.

Hlavním znakem umění Kidmanové je rozmanitost. Zaujala jak rolí neurotické televizní reportérky ve filmu Zemřít pro..., která jí v roce 1995 přinesla Zlaté glóbus, tak i po sexu a lásce toužící psycholožky ve snímku Batman navždy. "Myslím, že pro svoji krásu je často podhodnocená. Prostě se o ní přemýšlí jako o pěkné ženské," říká režisér Sydney Pollack. "Podíváte-li se ale podrobně na její tvorbu... je vždy výjimečná."

Důvod rozpadu jednoho z nejsledovanějších a nejidyličtějších hollywoodských párů, jehož prioritou byly obě adoptované děti, je dodnes obestřen tajemstvím. Kidmanová rozvod velmi prožívala a krátce před zrušením partnerského svazku potratila, údajně kvůli napětí okolo rozchodu. Zdravotními problémy trpěla Kidmanová i dříve. V roce 1990 prodělala například rizikové mimoděložní těhotenství a v roce 1998 jí byla odstraněna cysta.

V tajnosti také zůstává způsob, jak se rozdělili o společný majetek a práva k dětem. Kidmanová po rozvodu disponuje značným jměním a s majetkem v hodnotě 112 miliónů dolarů patří údajně mezi nejbohatší hollywoodské hvězdy.