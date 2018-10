Kidmanová: Manželství s Tomem Cruisem mě ochránilo před obtěžováním

„Vdávala jsem se z lásky, ale být vdaná za mimořádně vlivného muže mě ochránilo před sexuálním obtěžováním,“ tvrdí Kidmanová, která si Cruise vzala v roce 1990, když se spolu sblížili při natáčení filmu Bouřlivé dny.



Po deseti letech v manželství se s Cruisem rozvedli. „Pracovala jsem, ale stále jsem byla izolovaná od světa. Tak jsem z toho vystoupila, když mi bylo dvaatřicet nebo třiatřicet, bylo to, jako bych musela prostě dozrát,“ tvrdí Kidmanová.

Herečka pak poznala zpěváka Keitha Urbana a v něm nalezla životní lásku a partnera. Vzali se v roce 2006 a mají dvě dcery. O manželství s Cruisem kvůli svému nynějšímu choti nerada mluví. „Je to něco, o čem se odmítám bavit, protože jsem se vdala za muže, který je mou velkou láskou, mám pocit, že by to bylo vůči němu neuctivé,“ dodala.

V souvislosti s kampaní MeToo Kidmanová uvedla, že na svou adresu odmala slýchávala poznámky se sexuálním podtextem. Nicméně tyto zážitky nechtěla sdílet v článcích v médiích, odrážejí se podle ní v její práci.



U zrodu kampaně MeToo stála obvinění proti dříve vlivnému hollywoodskému producentovi Harvey Weinsteinovi, na jehož chování si stěžovaly desítky žen. Obviňovaly ho z osahávání a urážlivých výroků, ale i z omezování osobní svobody a znásilnění. Britský herec Michael Caine, který s tímto hollywoodským magnátem několikrát spolupracoval, tvrdí, že po veřejném obvinění Weinsteina je Hollywood bezpečnějším místem.

„Na Harveyho chování je jedna skvělá věc, dá-li se to tak nazvat. Myslím si, že herečky jsou teď více v bezpečí. Žádný producent si jim nedovolí sexuálně ubližovat,“ řekl Caine portálu RadioTimes.