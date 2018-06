Nechápu, jak jsem se mohla vdávat tak mladá, říká Nicole Kidmanová

„Byla jsem ještě dítě, když jsem se provdala za Toma. Ale nelituji toho,“ sdělila Kidmanová v minulosti pro The Evening Standard. A dnes se nad svatbou zamýšlí znovu.

Prý byla neskutečně zamilovaná a neřešila, kolik je jí let a že by měla v životě ještě něco zažít, než se vrhne na adopci dětí a bude matkou.

„Když se teď ohlédnu za svou minulostí říkám si: Cože? To jako vážně? V sedmadvaceti letech už jsem byla několik let vdaná a měla jsem dvě děti. Ale chtěla jsem to. Zvláštní je, že až po rozvodu s Tomem konečně přišly nabídky na zajímavé role a nastartovala se moje kariéra,“ svěřila se v rozhovoru pro magazín Red.

Na Cruise prý nemůže nadávat, protože byl dobrým manželem. Dodnes ale pořádně nepřiznala, proč se nakonec rozvedli.

„Každý je v určité fázi života někde jinde, než je ten druhý. A buď to dáte, nebo to nedáte. Je to mnohem složitější a nemá smysl cokoli vysvětlovat. Víte, měla jsem zlatou sochu, ale přitom jsem byla strašně osamělá,“ vzpomíná herečka.

Cruise si Nicole vzal v roce 1990 po ani ne roční známosti. Zamilovali se do sebe během natáčení snímku Bouřlivé dny. Po svatbě společně adoptovali dvě děti - Isabellu a Connora. Rozešli se jedenáct let po svatbě. Už dříve spolu nežili, ale nechtěli konec vztahu přiznávat veřejnosti.

Nicole Kidmanová s manželem Keithem Urbanem

Nyní je herečka šťastná po boku zpěváka Keitha Urbana, kterého si vzala v roce 2005 a má s ním dvě dcery - Sunday Rose a Faith Margaret. „Jsem každý den vděčná za to, že jsem ho potkala a že jsme spolu. Našla jsem nejlepšího muže na světě. Jsme si oddaní a děláme jeden pro druhého opravdu všechno,“ svěřila se Kidmanová.

Tom Cruise se po rozvodu s Nicole dal dohromady s herečkou Katie Holmesovou. Ani toto manželství mu ale nevydrželo a v roce 2012 se rozvedli. Mají spolu dceru Suri, kterou Cruise údajně neviděl už několik let. Holmesová nesouhlasila s tím, že je Cruise ve scientologické církvi a verbuje do ní i jejich dceru. Kvůli scientologii nechce, aby se dcera s otcem vídala.