Nicole Kidmanová: Rozvod s Cruisem byl šok

Kidmanová se z rozchodu s Tomem Cruisem dlouho vzpamatovávala. Žádost o rozvod přišla nečekaně v roce 2001 po deseti letech manželství, během něhož společně adoptovali děti Isabellu a Conora.

Když se herečka rozváděla, zrovna natáčela film Hodiny. "Profesně jsem zažívala obrovský úspěch a v soukromí jsem se plácala. Rozvod vám dokáže odhalit prázdnotu života," svěřila šestačtyřicetiletá Australanka v rozhovoru pro magazín Harper’s Bazaar.

Taková to byla láska: Tom Cruise a Nicole Kidmanová Adoptivní děti Toma Cruise a Nicole Kidmanové Isabella a Connor (23. ledna 2013)

Kidmanová také prozradila, že Cruise dlouho přemlouvala, aby zkusili manželskou poradnu a vztah zachránili. On se prý ale rozhodl definitivně a odmítl s ní o tom diskutovat.

Cruiseovi se pak s třetí manželkou Katie Holmesovou stalo to, co sám udělal Nicole. Ačkoli to prý vůbec nečekal, dostal na stůl žádost o rozvod. Pár dní před padesátými narozeninami.

Tom Cruise a Katie Holmesová (14. února 2006)

Kidmanová pár let po rozvodu potkala zpěváka Keitha Urbana, jehož si v roce 2006 vzala a s nímž má dvě dcery - pětiletou Sunday a tříletou Faith.

"Jsem šťastnější ve smyslu, že mám své dcery a manžela a mám teď opravdu velmi pevný základ ve skutečném životě, jenž je protiváhou mého fantaskního světa. Dříve tento fantaskní svět převážil nad tím reálným, dnes jsem dosáhla jisté rovnováhy, což je mnohem zdravější. Teď se prostě směju," uvedla Kidmanová.

Nicole Kidmanová s rodinou

Urban si nechal nedávno zvětšit jméno své manželky na pravé paži. Pětačtyřicetiletý hudebník měl jméno vytetováno už dávno, teď ho ale zvýraznil a přidal keltské ornamenty.