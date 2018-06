Nicole Kidmanová potratila

13:27 , aktualizováno 13:27

Před dvěma týdny potratila Nicol dítě, které čekala s Tomem Cruisem. Nicol a Tom si vždycky stašně přáli mít dítě. A nakonac se jim to také podařilo. Nicol zjistila, že čeká dítě ve chvíli, když se s ní Tom rozcházel. Nicol doufala, že se k ní její muž nakonec vrátí a rozvodový formulář nevyplní. Její přání se ale nevyplnilo a rozvod se jim navíc krutě vymstil. Nicol potratila v třetím měsíci těhotenství, na které čekala celých deset let, co byli s Tomem Cruise spolu.