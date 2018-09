Bylo to obrovské, bolestivé trápení, vzpomíná Kidmanová na potrat

Kidmanová pro časopis Tatler prozradila, že i po 25 letech cítí stále velký smutek. „Vím, co je utrpení. A bolest. Obrovská bolest. A ztráta. O ztrátě a velikém smutku, které cítí žena po potratu, se pořád dost nemluví,“ otevřela citlivou kapitolu svého života herečka.

Kidmanové bylo v době prvního těhotenství 23 let a bylo to krátce po svatbě s Tomem Cruisem v roce 1990. Lékaři však odhalili mimoděložní těhotenství, tedy stav, kdy se oplodněné vajíčko neuhnízdí v děloze, ale mimo ni, nejčastěji ve vejcovodu. Herečce se po deseti letech znovu podařilo otěhotnět, ale o dítě přišla v době, kdy Cruise požádal o rozvod.

Mezitím si pár adoptoval dnes už šestadvacetiletou Isabellu a o tři roky mladšího Connora. „Na jedné straně je obrovské množství bolesti, na druhé obrovské množství radosti,“ popsala Kidmanová pocity při rozhodnutí, že požádají o adopci.

Již dříve herečka přiznala, že po dítěti moc toužila hned od počátku manželství s hvězdou filmů Top Gun, Rain Man nebo Vanilkové nebe. „Chtěla jsem s ním mít dítě od první chvíle, co jsme se vzali. Když jsme pak přišli o miminko, bylo to hodně traumatizující. A pak jsme dostali šanci adoptovat Bellu. Moje máma má adoptovanou sestru, takže to znám z rodiny, vím, že je její součástí úplně bez problémů. Netušila jsem, že se to stane mně a tak brzy, ale stalo se,“ prozradila časopisu Marie Claire už v roce 2007.

S Tomem Cruisem se Nicole rozvedla v roce 2001. Obě adoptivní děti se po rozvodu rozhodly žít s otcem a jeho novou ženou a Kidmanovou prý nikdy nenazývaly matkou. O pět let později se pak herečka vdala za zpěváka Keitha Urbana, se kterým má dvě dcery – Sunday Rose (10) a Faith Margaret (8). Mladší z holčiček porodila náhradní matka.