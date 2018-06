Kidmanová o Cruisovi: Byli jsme jako Angelina a Brad 90. let

"Na tomto druhu existence, pokud žijete v jakési bublině, je něco velmi opojného, protože je to jen o vás dvou. Je tam jen jedna osoba, která tím také prochází. To vás hodně sblíží a je to velmi romantické. Jsem si jistá, že Brad a Angelina to tak mají, protože není nikdo jiný, kdo by to chápal, kromě toho člověka, který spí vedle vás," řekla herečka magazínu Vanity Fair.

Nicole Kidmanová si vzala Toma Cruise v roce 1990, když jí bylo 23 let. Herečka sama říká, že byla na vdávání moc mladá. Rozvedli se v roce 2001.

Brad Pitt a Angelina Jolie v Paříži (3. června 2013)

"S úctou k tomu, co jsem měla s Tomem, svou velkou lásku jsem potkala teď. Opravdu jsem nevěděla, jestli se to stane. Chtěla jsem to, ale ne hned. Nechtěla jsem jít z jednoho vztahu do druhého. Měla jsem dost času pro sebe, což bylo dobré, protože jsem byla opravdu dítě, když jsem se vdávala. Potřebovala jsem dospět," míní Kidmanová.

Herečka dodala, že její manželství se zpěvákem Keithem Urbanem, s nímž má dvě dcery, je velmi klidné. Mnohem raději prý žijí v Nashvillu než v Los Angeles, kde se všechno točí jen kolem kariéry.