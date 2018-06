Kidmanová o manželovi: Nebyla to láska na první pohled

"Řekla jsem mu, že se do mě hned nezamiloval a nevšímal si mě. A on řekl: Ano, všiml jsem si tě, ale hned jsem na to neskočil," řekla Kidmanová v talk show Ellen DeGeneresové.

Na telefonát od Urbana si počkala čtyři měsíce. Proto byla přesvědčená, že se mu nelíbila. On jí to však později vysvětlil. "Řekl, že měl jiné věci na starosti. Typičtí muži, nemám pravdu?" prohlásila australská herečka.

Pár se vzal před šesti lety a mají dvě děti. Starší Sunday Rose porodila sama herečka a mladší Faith Margaret si nechala porodit náhradní matkou.

"Obě mají mix australského a jižanského přízvuku, který je tak roztomilý," řekla herečka, která si svého manžela nemůže vynachválit.

"Miluju ho. Skvělá věc na tom, že jste provdaná za hudebníka, je, že máte doma vždy hudbu."

Nicole Kidmanová byla za prvního manžela Toma Cruise provdaná 11 let a mají spolu dvě adoptované děti Isabellu a Connora. Herečka přiznala, že po rozvodu trpěla depresemi (více zde).