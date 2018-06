Nicole Kidmanová miluje Spidermana

Kvůli milostnému dostaveníčku si Kidmanová dokonce vzala volno z natáčení. V restauraci údajně Maguire Nicole poněkud zaskočil tím, když ji štípl do zadku. Po chvíli ohromení ale propukla herečka v smích a při jídle si pak ze sebe navzájem tropili žerty.



Čtyřiatřicetiletá Kidmanová, kterou před časem poznamenal rozvod s Tomem Cruisem, je opět šťastná, tvrdí její přátelé. Do "Spidermana", mladšího o osm let, je prý šíleně zamilovaná a prý mají oba mnoho společného.

Režisér Baz Luhrmann a herečka Nicol Kidmanová. Zlatý Globus 2002 - Nicole Kidmanová a Ewan McGregor. Hvězdy snímku Moulin Rouge na 59. ročníku udílení Zlatých Globů. Zlatý Globus 2002 - Nicole Kidmanová po příjezdu na 59. ročník udílení Zlatých Globů. Australská herečka Nicole Kidmanová na cenách BAFTA 2002. Nicol Kidmanová pózuje fotografům na červeném koberci před vyhlašováním filmových Oscarů.