Nicole Kidmanová je sama

16:07 , aktualizováno 16:07

Do hloubi duše rozhořčena je herečka Nicole Kidmanová řečmi o svém románu s hercem Jude Lawem, do něhož se prý měla zamilovat při společném natáčení filmu Cold Mountain. Bývalá manželka Toma Cruise tyto fámy oficiálně odmítla s tím, že dosud není v jejím životě nikdo, kdo by mohl zaplnit prázdnotu v jejím srdci. Nepokládá dále za možné posuzovat problémy Jude Lawa a jeho manželky, herečky a producentky Sadie Frostové, protože je to jejich osobní věc.