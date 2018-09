Kidmanová: Před dvaceti lety bych už v mém věku byla u filmu odepsaná

Herečka Nicole Kidmanová si letos z předávání Zlatých glóbů odnesla sošku pro nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli za seriál Sedmilhářky. Během děkovné řeči se snažila emotivně hovořit o změně v Hollywoodu, která podle ní nastane po odhalení sexuálních skandálů. Její mimické svaly však byly při proslovu nehybné jako u plastové panenky. Herečka to přehnala s botoxem a přítomné svou neschopností pohybovat obličejem spíše děsila.



V aktuálním rozhovoru pro magazín Glamour nicméně říká, že i v pokročilém věku mohou ženy vypadat skvěle, zdravě a mladě. „Myslím, že to je to, co všechny ženy opravdu chtějí. Žádná nechce vypadat, jako by z ní už vyprchal všechen život. Stárnout se dá i elegantně,“ říká Kidmanová.

„Hraji již od svých čtrnácti let, a tak mám opravdu širokou základnu fanynek všech věkových kategorií. Některé z nich se mnou vyrůstaly a je správné, že vidí herečku mého věku dostávat silné ženské role v kvalitních seriálech a filmech. Před dvaceti lety bych už byla v Hollywoodu odepsaná. Dnes je to naštěstí jinak a já jsem za to moc vděčná,“ dodala.

Herečka dále mimo jiné prozradila, jak pečuje o svou citlivou pleť - celý život si hlavně pečlivě hlídá, aby na ni nesvítilo slunce.

„Důležité je používat hydratační krémy a chránit se proti slunci. I svým holkám Sunday (10) a Faith (7) doporučuji, aby nosily krém s ochranným faktorem. Jsem v tom úplně fanatická. Tak jsem ale byla vychovaná a to je důvod, proč mám dnes méně poškozenou pleť, než bych normálně měla. Protože i tak chodím na pláž. Není to tak, že bych kvůli slunci vůbec nechodila ven,“ tvrdí.