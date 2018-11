Kidmanová se díky Streepové a Denchové nebojí hereckého stáří

„V našem oboru nastane čas, kdy všichni říkají: No, dobře, už jsi prošlého data… jdeme dál. Ale když vidíte Meryl Streepovou, Susan Sarandonovou a Glenn Closeovou, dávají vám naději. V Británii jsou to Maggie Smithová a Judi Denchová. Prostě nám v tom dláždí cestu,“ svěřila se Nicole Kidmanová v rozhovoru pro Britskou akademii filmových a televizních umění.

Přestože má vzor ve svých slavných kolegyních, na rozdíl od nich neumí stárnout s grácií. Zatímco Streepová, Smithová či Denchová nemají s vráskami problém, Kidmanová se v posledních letech ukazuje na veřejnosti s dokonale vyhlazeným obličejem.

V rozhovoru pro magazín Glamour nicméně řekla, že i v pokročilém věku mohou ženy vypadat skvěle, zdravě a mladě. „Myslím, že to je to, co všechny ženy opravdu chtějí. Žádná nechce vypadat, jako by z ní už vyprchal všechen život. Stárnout se dá i elegantně,“ míní.

Herectví je pro australskou hvězdu tak zásadní součástí života, že do něj často vkládá vlastní zdraví. „Třeba i v Sedmilhářkách točíme scény, kde se skutečně fyzicky zraním, jsem dobitá, opravdu to bolí. Ale jdu do toho a točím, protože si myslím, že to jaksi té scéně pomůže, a vím přesně, co v tu chvíli dělám,“ svěřila se herečka deníku Metro.