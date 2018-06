Kidmanová: Každý měsíc doufám, že jsem těhotná. Ale je mi už 47 let

Kidmanová miluje děti. Z manželství s Tomem Cruisem má adoptivního syna Connora (21) a adoptivní dceru Isabellu (19). S druhým manželem má dvě biologické dcery Rose (6) a Faith Margaret (3), kterou odnosila náhradní matka. Dalšímu přírůstku do rodiny se nebrání.

„Každý měsíc doufám, že jsem těhotná, ale nikdy nejsem. Skákala bych radostí, ale asi se to nestane, je mi už 47 let,“ řekla herečka v rozhovoru pro australské rádio KIIS 1065.

Ale rozhodně to nevzdává. „Moje babička měla poslední dítě v 49 letech, takže člověk nikdy neví,“ dodala.

Herečka se v minulosti léčila kvůli neplodnosti a obávala se, že vlastní děti mít nikdy nebude. Proto pro ni bylo narození dcery Rose v roce 2008 velkým štěstím.

„Snažila jsem se a selhala a selhala a selhala. Nechci zacházet do podrobností, ale měla jsem mimoděložní těhotenství, potraty a byla na umělém oplodnění. Udělala jsem všechno, co se dá, když se pokoušíte otěhotnět. Každá žena, která prošla všemi těmi vzestupy a pády, zná deprese, které s tím přicházejí. Když se to povedlo s Rose, říkala jsem si: Cože? Pravděpodobnost byla tak malá. Je to zázrak v mém životě,“ dodala.