Nicole Kidmanová čeká na svého prince

"Nikdy jsem nepřestala věřit, že někde existuje zrovna ten pravý, jenž čeká právě na mě a já se při pohledu do jeho hlubokých očí zamiluju až po uši nikdy neutuchající láskou. Pak spolu zůstaneme dlouhá léta až do naší smrti," řekla v rozhovoru Nicole.

Herečka si prožila poslední rok v drsném rozvodovém kolotoči s Tomem Cruisem. Uvedla, že tuto dobu přežila ve zdraví a relativní pohodě jen díky svým psychologickým cvičením na zachování životní rovnováhy. Média jí nedala chvíli pokoje. Nejvíce ji poznamenaly spekulace o Tomově údajné homosexuální orientaci.

"Drásalo mi nervy, jak všichni ti pisálkové pátrali po sebemenší informaci o něčem neobvyklém, co se odehrávalo v naší posteli. Jen proto, aby o Tomovi mohli prohlásit, že jeho homosexuální orientace je důvodem našeho rozvodu. Vždycky jsem si myslela, že žijeme v již relativně tolerantní společnosti. Nechápu tedy, jak někoho může zajímat sexuální orientace toho druhého. Je to každého soukromá věc, a lidé jsou si bez ohledu na to, s kým spí, všichni rovni," povzdechla si Nicole.

"Jsem si jistá, že je mnohem krásnější milovat někoho naplno krátkou chviličku a pak přetrpět bolestný rozchod, než celý život nepoznat pravou velkou lásku," komentovala svůj rozvod s Cruisem.