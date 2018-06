Nicole: Jsem kosmopolitní cikánka

Elegantní Nicole Kidmanová přišla do hotelu Four Season v doprovodu režiséra Sydneyho Pollacka, který se od ní ani na chvíli neodlepil.

V první chvíli nebylo jasné, jestli přišel hlídat její briliantovou brož od Givenchyho, nebo jestli chce svou hvězdu bránit před nepatřičnými dotazy jako ostražitá gardedáma svou svěřenku při maturitním plese.

Současná nejžádanější herečka Hollywoodu je štíhlá a vysoká jako dokonalá topmodelka. Se 180 centimetry skoro o šest centimetrů převyšovala svého bývalého manžela Toma Cruise, a tak není divu, že když spolu byli na veřejnosti, nikdy nenosila vysoké podpatky. Jízliví komentátoři teď s oblibou tvrdí, že od rozvodu se na rudých kobercích neobjevila jinak než s vysokými podpatky.

V její fotogenické tváři by ani pečlivý pozorovatel nenašel stopy více než třicetileté kariéry. Jen zářivě sněhobílá pleť prozrazovala, že její majitelka není ve skutečnosti blondýna, ale zrzka.



* Režisér Pollack si vás pěkně hlídá. Zřejmě to pro něj bylo důležité, abyste hrála v jeho filmu.

Budete se divit, ale bylo to obráceně. Tajně jsem doufala, že si jednou u něj zahraju, a kdykoliv jsme se bavili, byla jsem to já, kdo škemral: Sydney, prosím, prosím, režíruj mě ve filmu! Když jsem dostala scénář k Tlumočnici, byla jsem nadšená.



* Z čeho?

Z toho, že budu dělat politický thriller s někým, kdo je v tomhle žánru legendou. Vždyť Sydney natočil Tři dny Kondora, Bez zlého úmyslu nebo Firmu.



* A choval se jako legenda?

Když jsem si vzpomněla na všechny ty neuvěřitelné herce, které režíroval, málem jsem utekla. Paul Newman, Robert Redford, Faye Dunawayová, Barbra Streisandová, Meryl Streepová... Potom jsem zjistila, jak s herci pracuje, a všechno ze mě spadlo. Vytrvale a trpělivě mě postrkoval, a to i ve chvílích, kdy jsem nevěděla, jak dál. Díkybohu za to! Někteří režiséři často herce zastraší tím, že nedokážou pořádně vysvětlit, co chtějí.



* Ale už před Tlumočnicí jste se několikrát potkali, že? Hrála jste v Kubrickově posledním filmu Eyes Wide Shut, on sám produkoval například Návrat do Cold Mountain...

Začalo to ještě dřív. Seznámili jsme se, když jsem žila s Tomem Cruisem a oni spolu točili Firmu. Já byla tenkrát "tou manželkou", která chodila na natáčení s dítětem. Nechtěla jsem jim překážet, a tak jsme se lépe poznali až v Londýně při Kubrickově projektu.

Další dítě nevylučuju

* Jako herečka jste dosáhla snad už všeho. Co vám chybí v osobním životě?

Mám své představy a věřím, že se mi je podaří naplnit.



* Například další dítě?

(smích) Věděla jsem, kam míříte. Můžu vás ujistit, že zatím nepotřebuju mateřské šaty, ale do budoucnosti to nevylučuju.



* Jak vaše dvě děti, které máte s Tomem Cruisem, prožívají vaši slávu?

Snažíme se jim dokázat, že někdo z nás bude vždycky na jejich straně. Taky je chceme chránit před tím, čemu jsme na veřejnosti vystaveni. Myslím, že se to vyplatí, můžou zůstat samy sebou.



* To vás vůbec nevidí jako herečku a herce?

Ne, to jsem nemyslela. Máme doma televizi, ale na premiéry do kin je zatím nebereme.



* Vypadáte velice klidně a vyrovnaně. Kde berete energii, když se vám nic nedaří?

Mám silné rodinné zázemí. Rodiče jsou spolu pětačtyřicet let, sestra je jako moje dvojče. Právě jsem přijela z Austrálie a už se mi po ní stýská. Vyrůstaly jsme dohromady a prožily toho společně hodně. Bez těchto lidí bych nic nedokázala.



* Ráda pomáháte nejrůznějším nadacím. Proč to děláte?

Měla jsem štěstí, že se mi splnil můj herecký sen, a tak když můžu, ráda to vracím ostatním. Je lepší věnovat se jenom několika projektům, protože jinak by se vám mohlo stát, že nakonec pořádně nepodpoříte žádný. Soustředila jsem se na tři nadace, kterým hodlám pomáhat po zbytek života: celosvětová ochrana dětí, pozdvižení životní úrovně v rozvojových zemích, organizace pro zdraví žen. Protože moje matka přežila rakovinu prsu, snažím se o sbírky na výzkum léčby této choroby.



* V poslední době jdete z jednoho filmu do druhého. Máte čas odpočívat na březích ostrovů Fidži, které jste si oblíbila?

Teď jsem šest měsíců nic nedělala, jen jsem v Sydney "kicking back", to je australský výraz pro totální odpočinek. Jsem z těch lidí, kteří, když něco dělají, pracují tvrdě, a když odpočívají, snadno se přesunou do stavu nicnedělání.



* Kde jste nejvíc doma?

Jsem kosmopolitní cikánka. Nedokážu si představit, že bych žila jen v jedné zemi. Vlastně teď nežiju nikde. To lidi rozčiluje, když to říkám, ale je to tak. Moje děti jsou Američané, a tak jsem často ve Spojených státech, rodiče jsou Australané a spoustu filmů natáčím v Evropě. Ráda cestuju a objevuju země, ve kterých jsem ještě nebyla.



* Říká se o vás, že jste dost uzavřená. Jak třeba trávíte přestávky při natáčení?

Občas si s kolegy povídáme o našich vzájemných známých, ale raději se snažím být o samotě a soustředit se na další záběr. Není pro mě příliš přirozené bavit se s každým, protože nejsem extrovertní osobnost. Vím, že kvůli tomu hodně lidí říká, jak jsem namyšlená, ale neumím mluvit s každým a nedokážu to překonat.



* Před časem jste si myslela, že až vám bude čtyřicet, vaše kariéra bude u konce. To vás čeká za dva roky...

Pro mě je to jiné, protože pracuju od čtrnácti a teď mám v životě další zájmy. Samozřejmě miluju herectví, ale ráda bych něco napsala.

Chtěli jsme thriller

* Váš poslední film Tlumočnice teď běží po světě. Co vás na něm nejvíc zaujalo?

Nálada milostného příběhu jako vedlejší proud napětí. Zajímalo mě, co se stane se dvěma lidmi, kteří toho hodně ztratili, potkají se a musí se pokusit vzájemně si důvěřovat. Jejich neobvyklý vztah se vyvine a stane se silnější, než si na začátku dokázali představit.



* Každá role vyžaduje jiný způsob přípravy. V čem a jak jste se musela zdokonalit tentokrát?

Anonymně jsem se v OSN zúčastnila zasedání Rady bezpečnosti, potkala jsem se s řadou překladatelek a tvrdě pracovala s učitelem dialektů na fiktivním africkém jazyku ku. Praktikovala jsem rovněž španělštinu a francouzštinu, protože požadavek na tlumočnici OSN je nejméně tři jazyky. Většina jich zná pět. To je jeden z příkladů, proč mám ráda herectví. Pořád se musím vzdělávat.



* Můžete pozdravit své fanoušky v jazyce ku?

Ne, to nedokážu. Učili jsme se jenom zvukovou tonalitu bez jakýchkoliv slovních významů. Jako když se připravujete na zkoušky ve škole a v okamžiku, kdy je máte za sebou, všechno zapomenete.



* Mnohé tlumočnice jsou vynikající hudebnice. Překvapilo vás to?

Máte pravdu, skoro každá ovládá nějaký hudební nástroj. Nejčastěji housle a piano. Je to tím, že mají vynikající hudební sluch, což je důležitá pomoc při učení rytmů a zvuků cizích řečí.



* Vyjadřuje film váš politický názor?

V žádném případě. Chtěli jsme natočit thriller, a ne politicky vzdělávat diváky. Je to smyšlený příběh, ve kterém je hlavním tématem konflikt násilí a politiky. I když se nevyhnete určitému zpolitizování, není to film o OSN, a tak jsme to také sdělili, když jsme žádali o povolení natáčet v New Yorku.



* Je pravda, že se vaše vlasy kroutily a pro tuhle roli je nešlo narovnat?

Jen napůl. Mně samotné to nejde, ale kadeřníci si s tím umí poradit. Pro tuhle roli to bylo důležité, protože jsme se snažili, abych vypadala obyčejně a jednoduše, nechtěli jsme žádné rozptýlení s kudrlinkami.



Nicole Kidmanová

I když se o ní mluví jako o nejslavnější australské herečce, narodila se 20. června 1967 v Honolulu na Havaji a do čtyř let žila ve Spojených státech. Teprve pak se rodiče vrátili domů do Austrálie. Ona sama má australské i americké občanství.

Už v deseti letech hrála v divadle, v šestnácti zazářila ve filmu. Když jí bylo třiadvacet, poprvé se objevila v Hollywoodu. Při natáčení filmu Bouřlivé dny se seznámila s Tomem Cruisem, vzali se a adoptovali dceru Isabellu a syna Connora. Jejich manželství se vydávalo za zázrak, který vydrží všechno. Nevydržel. Po jedenácti letech se rozvedli a děti zůstaly u Nicole.

Po celou dobu, kdy žila s Cruisem, zůstávala v manželově stínu a její kariéra se naplno rozjela teprve po rozvodu. Největším úspěchem Kidmanové byl film Hodiny, za který dostala Oscara. Proslavily ji také Eyes Wide Shut, Moulin Rouge, Dogville, Návrat do Cold Mountain, Tlumočnice.

Jako jedna z mála hollywoodských hereček se nebojí natáčet nahé scény. Přestože její honoráře dosahují 17 milionů dolarů, je občas ochotná hrát i za půl milionu.



Tlumočnice

(o co jde v jejím nejnovějším filmu?)

Nicole Kidmanová hraje tlumočnici Silvii, která pracuje v OSN a náhodou zaslechne rozhovor v neobvyklém africkém dialektu ku. Pochopí, že se chystá atentát na afrického diktátora. Když to oznámí, nejenže se případu nezbaví, ale navíc po ní jdou neznámí zabijáci. Agent FBI, kterého hraje Sean Penn, ji příliš nechrání. Začne totiž zkoumat její minulost a narůstá v něm podezření: Je Silvia obětí, nebo hlavním podezřelým?